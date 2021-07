Gruvlig promenad i Kopparberg – tack vare Mårten Finne: ”Ta med en fikakorg”

Jag har stämt möte med Heléne Sommar som är turismutvecklare i Ljusnarsbergs kommun. Vi ses mitt i Kopparberg, invid den pampiga röda kyrkan.

Här börjar nämligen Kopparstigen.

- Man kan ta med sig en fikakorg på Kopparstigen eller ta en fika på något av kaféerna efteråt, tipsar Heléne Sommar.

Kopparstigen är 2,5 kilometer lång och går först genom tallmo och förbi gruvhål på Ljusnarsbergsfältet.

- Här hittade Mårten Finne från Löa koppar i berget 1624, berättar Heléne Sommar.

Sedan pågick gruvdrift i området fram till 1975 då Boliden stängde den sulfidgruva som ligger där. Det rostiga spelet, eller gruvcirkusen som den kallas, står kvar där som ett minne av en epok.

Runt varje gruvhål finns ett stängsel - så man inte trillar i. Och så finns en informationstavla om just det gruvhålet. Vi kikar ner i den djupaste gruvhålet och konstaterar att där nere i mörkret ligger det fortfarande is som letar sig in i underjorden.

Gruvorna är numera vattenfyllda och en del av dem skimrar i grönt, som ametister i solen.

Bergslagen med alla sina malmfyndigheter bildades för två miljoner år sedan. Då låg området vid ekvatorn och var fullt av lavasprutande vulkaner, ungefär som i dagens Indonesien, enligt Naturhistoriska riksmuseet.

Ljusnarsberget har en gång varit en av alla dessa vulkaner som rest sig ur det omgivande havet. Miljarder år av erosion och istider har sedan slipat ner det till dagens beskedliga berg.

Jag och Heléne Sommar går vidare på stigen och kommer ner mot Garhytteån och förbi rester av malmarbetena och förbi Geoloco - stenmuseet där man också kan köpa stenar och fossil. Nu i coronatider får man göra upp med ägaren först för att komma in.

Vid den strömmande ån finns bänkar att sitta på om man vill ta sin fika innan man går vägen tillbaka, mot centrum i Kopparberg.

I centrum är det gott om minnen från 1600-talet då områdets kopparmalm skulle upp ur berget. Kyrka, bergsmansgård, tingshus. Ja, det finns många fina hus och även många museer för den som vill avsluta Kopparstigen med lite stadsvandring.

Läs mer på:

www.bergslagen.se

www.geoloco.se

www.nkbh.se

www.ljusnarsberg.se