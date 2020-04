Gruvutrustning funkar bra i vården också – Zinkgruvan skänker flykthuvor

Det handlar om så kallade flykthuvor, en sorts andningsmasker som alla gruvarbetare måste ha med sig i händelse av rökutveckling i gruvan.

– Vi håller på att byta ut våra flykthuvor till en annan modell. Tanken kom upp att den utgående modellen kanske kan ha en nytta för någon annan. De är inte utdömda eller något sådant, säger Monika Andersson.

Då väcktes idén att fråga om vården ville ha utrustningen. Det var ju inget fel på flykthuvorna.

– Vi ringde till tillverkaren, och det visade sig att de här huvorna innehåller ett partikelfilter med en hög säkerhetsklassning mot virus och bakterier, berättar Monika Andersson.

De tog kontakt med Region Örebro län, som blev eld och lågor. Vården har just nu stort behov av all skyddsutrustning de kan få.

Under två dagar har flykthuvorna successivt samlats in bland personalen i Zinkgruvan, och all personal har lämnat tillbaka sina flykthuvor. Det blev sammanlagt cirka 400 huvor.

- Det har varit ett stort engagemang hos våra medarbetare att snabbt samla ihop huvorna. Vi hade ingen aning om att det var en så bra skyddsutrustning även inom vården, så det var en positiv överraskning, Läget i sjukvården är allvarligt och alla behöver bidra när det finns möjlighet, säger Monika Andersson.

Huvan fungerar så att den dras över huvudet så att själva filtret och visiret hamnar framför ansiktet.

Huvorna skickades under fredagen till Region Örebro län.