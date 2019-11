GUIDE: Här är artisterna som sjunger in julen i Örebro

Det har blivit en helt egen genre, att vara en julkonsertartist – ett område som bland annat Magnus Carlsson mutat in. Dessutom är det en intensiv period för alla körer som gärna bjuder in till julkonsert. Och så finns den lite större industrin med ett hopplock av flera stora artister som turnerar till de stora scenerna i landet, där det ofta också arrangeras julbord i samband med showen. Hård konkurrens om publiken blir det i alla fall för dessa konserter som trycks in under ett 20-tal dagar i november och december.

Lista: Ett axplock bland julkonserterna i Örebro och länet 2019

► ”Timo Räisänen tolkar julen”, Frimis salonger 21 november

Tidigare i november släppte Räisänen julsingeln ”Två vise män”. Konserten på Frimis blir hans turnépremiär.

– Jag kommer, tillsammans med mina vänner Pär och Rebecka, spela skiten ur några av de mest älskade, och kanske missförstådda, låtarna i julrepertoaren. Allt kan hända och Mössens Julafton har aldrig iklätts en ösigare och mer kärleksfull skrud, säger Timo Räisänen i ett pressmeddelande.

► ”Winter songs” med Sarah Dawn Finer, Conventum kongress, 22 november

► ”I vintertid” med Christian Svarfvar, Anders Berglund och Emmi Christensson, S:t Nicolai kyrka 22 november

► ”Kalastider - #20yearsofchristmas”, Aula nova 28, 29, 30 november

I år firar Örebro studentsångares julkonsert ”Kalastider” 20 års jubileum. Därför utlovar man något utöver det vanliga på årets konsert med Örebro University Choir, solister och Kalasorkestern under ledning av Fredrik Berglund.

► Karl Johan Skolas julkonsert med Per Fritzell, Conventum kongress 30 november

► Bach to Örebro framför Juloratoriet del 4–6, S:t Nicolai kyrka 30 november och 1 december

Bach to Örebro har pågått sedan 2018. Den här julen avslutar Örebro kammarkör och Örebro barock sitt engagemang i satsningen genom att spela andra halvan av Juloratoriet. Finalen av Bach to Örebro sker i april 2020 med Svenska kammarorkestern i Örebro konserthus.

Fyra solister reser till Örebro för att medverka i Juloratoriet: Karin Dahlberg, Anna Zander, Conny Thimander och Mathias Brorson.

► Adventskonsert med Askersunds manskör, Sjöängen 1 december

► ”Vinterkonsert” med Mikael Rickfors och Martin Almgren, Ljusnarsbergs kyrka 4 december

► ”Vintergalan 2019” med artister som Jill Johnson, Molly Sandén, Pernilla Wahlgren och Eric Gadd, Conventum arena 6 december

► ”Julsångsmaraton” med Svenska kyrkan, S:t Nicolai kyrka 7 december

Förra året var det ett Stilla natt-maraton, i år breddar man konceptet till julsånger generellt. Ett fem timmar långt Julsångsmaraton med ett nytt uppträdande var femte minut och psalmsång varje heltimme.

► ”Jul på Skäret” med Opera på skäret, på Skäret 7 och 8 december

Sopranen Sabina Bisholt och barytonen Henry Neill var båda huvudrollsinnehavare i sommarens uppsättning av Trollflöjten. Nu återvänder de till Skäret för att framföra svenska och internationella julsånger.

► ”Änglarnas tid” med Magnus Carlsson, Landskyrkan Askersund 8 december

► ”Hitsen & hjältarna” av Martin Stenmarck, Conventum 13 december

Conventums Julgala består i år av Martin Stenmarcks show ”Hitsen & Hjältarna” med gästerna Markoolio, Velvet och Rydell & Quick.

► ”The Real Group Julkonsert”, Örebro konserthus 14 december

Vokalgruppen The real group använder rösterna som enda instrument och skapar ett eget musikaliskt uttryck.

► Julkonsert med Rickard Söderberg och Sjung med Spångberg, Hjalmar Bergmanteatern 15 december

► ”Celtic Christmas” med West of Eden och Örebrokören Primula veris, Örebro konserthus 17 december

► ”Julkonsert” med Kävesta folkhögskolas musiklinje, S:t Nicolai kyrka 17 december

► ”Tipp Tapp - En julkonsert för de allra minsta” med Svenska kammarorkestern, Örebro konserthus 18 december

Barn från noll till två år är målgruppen för den här upplevelsekonserten med rytmikpedagogen Maria Brengesjö. Tyvärr är den redan fullbokad.

► ”Christmas Night” med Tommy Nilsson, Elisa Lindström, John Lundvik och Wiktoria, Conventum kongress 19 december

► Linnea Henriksson, Hjalmar Bergmanteatern 20 december

Tidigare i november släppte Linnea Henriksson jul-EP:n ”Tillfrån”.

► ”Jul på Konserthuset” med Svenska kammarorkestern, Örebro kulturskola och Karolinskas kammarkör, Örebro konserthus 20 och 21 december

► ”En jul i gemenskap” med CajsaStina Åkerström, Landskyrkan Askersund 20 december

► ”Julfest” med Martin Almgren, Per Fritzell, Linnea Wilhelmsson, Stefan Jansson och Jesper Hugosson, Lindeskolans aula 20 och 21 december

► Julaftonskören, under ledning av Linda Larsson, bjuder på julkonsert på Rådhustrappan i Örebro på självaste julafton, 24 december

I år med artisttolkning på plats av Tommy Krångh.

* Det här är ett urval bland alla julkonserter, inte en komplett lista