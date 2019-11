Guide: Här är hela Örebrohelgen med tre utvalda tips – ”Kommer förbereda mig på obehaget”

”En skådespelares riktiga arbete sker på teaterscenen”, det slog Mikael Persbrandt fast tidigare i höstas när han intervjuades av NA inför besöket med August Strindbergs relationsdrama ”Dödsdansen”. Och den här fredagen är det upp till bevis.

Till Conventum kongress kommer han och hans medskådespelare Lena Endre och Thomas Hanzon för att ge Örebropubliken en teaterklassiker.

Enligt recensionerna bubblar föreställningen av skratt och erbjuder makalöst skådespeleri.

Själv kommer jag att förbereda mig på det där obehaget som skapas av den ständigt lurande manliga aggressiviteten som när som helst kan explodera och som Persbrandt näst intill kommit att personifiera.

Till Conventum kommer också denna kväll Moneybrother med sin krogshow utan krog: ”Det är dom dagarna jag vill sjunga om” som gick elva utsålda kvällar på Dramaten i våras.

Dessutom den här fredagen spelar Ceci Noir från Dalarna på Stå. Och på Örebro konserthus blir det street magic när Brynolf och Ljung kommer med sin föreställning ”Cirkeln”.

Det följs på lördag upp med Litteraturens lördag på Örebro stadsbibliotek. Och på Örebro konserthus spelar Peter, Bruno och Matilda – unplugged.

Dessutom släpper Örebroartisten Ludwig Hart sitt självbetitlade debutalbum den här helgen. Under året har han varit förband för bland annat Christian Kjellvander och Tomas Andersson Wij. Hans singel, "Purpose of Love", gästas av Mauro Scocco och den gick rakt in på P4 rotation. En artist att hålla ögonen på.

Tre utvalda tips:

1) Kävestas konstelever ställer ut i Örebro

På lördag är det vernissage för utställningen ”Till en början...”, av eleverna på fördjupningsåret vid Kävesta konst- och formgivningslinje. Temat för utställningen är tid och den visas i Konstfrämjandet Bergslagens lokaler i Örebro.

2) Releasefest för lokala 80-tals bandet

Örebrobandet Vertigaux arrangerar Klubb glitter, deras pop-up-klubb, i samband med att de nyligen släppt singeln ”So good” med tillhörande musikvideo på Artbar på lördag. Till klubben bjuder de in fler musiker och band att uppträda live, den här kvällen gästas de av gruppen Julian. Temat för festen är 80-talet och bandet uppmanar gästerna att ”dress accordingly”.

3) Peter Pan på Örebro länsteater

På söndag gästas Örebro länsteater av Tyst teater som sätter upp klassiska familjeföreställningen Peter Pan. En visuell och fysisk föreställning med Peter Pan i modern tid som gestaltas helt utan ord eller tecken. Från åtta år och uppåt.