GUIDE: Här är listan över helgens evenemang – med tre utvalda tips

MUSIK

► Bandet At the gates är världsstjärnor inom sin genre, dödsmetal. De har dessutom en lokal bandmedlem i Jonas Björler från Fjugesta. På fredag gästar de Frimis med Vanhelgd med sig som support.

► På Conventum kongress hyllas på fredag musikgiganterna Björn & Benny i showen ”Thank you for the music” med Gunilla Backman, Kalle Moraeus och Johan Boding.

► Ordekvilibristen Ola Magnell har helt sålt slut sin konsert på Svampen (spännande, ny konsertplats) på fredag. Grattis till er som fick tag i en biljett!

► Och på Satin blir det nog trångt på fredag när Deportees kommer med sin höstturné till Örebro. Med sig i bagaget har det hyllade bandet ett alldeles nysläppt album ”All future”.

► På Rosengrens skafferi spelar Malin puls trio tonsättningar av Karin Boyes dikter på fredag.

► Örebrewfest har visserligen pågått hela veckan men det stora crescendot är nu på lördag på Kulturhuset där man efter en hel dag med ölprovning kan delta på efterfesten med Looptroop rockers och Krösus på scenen, samt Dan Rehn från klubb Skattkistan som dj.

► I Teaterladan i Wadköping blir det folkmusik hela lördagen när föreningen Felan bjuder in till danskurs ”Från Väst till Öst” med Torbjörn Sjöberg och Yvonne Hansen och därefter konsert med fiolduon Alice Klint och Kristin Kennemark. På Folk och Världsmusikgalan 2018 korades duon till ”Årets nykomling” och 2015 vann de tävlingen ”Årets unga folkmusikband”, debutalbumet heter ”Vågspel”.

► Damkören Vox Amabilis firar 30 år med en jubileumskonsert i Nikolaikyrkan på lördag, Solvieg Ågren som varit körens dirigent sedan starten leder firandet och vid orgeln sitter Karl Magnus Jansson.

► Gitarristen Mathias Melo spelar på Stå på lördag. Flera influenser nämns i samband med den här unga artisten men tongivande har Jason Mraz och Jack Johnson varit, kryddat med några reggaetoner.

► Även söndagen kommer med liveframträdanden i musikstaden Örebro. På Pennybridge arms spelar Horns with hubriz, med flera lokala medlemmar – stenhård jazzfunk utlovas.

KONST

► På lördag är det vernissage för konstnärsparet Ronny och Katarina Hårds utställning på Galleri nord. Det här är säsongens sista utställning på Galleri Nord och den sista innan Marie-Louise Rydberg och Olle Otternäs lämnar över driften av galleriet till Joakim Granström.

► På Örebro konsthall öppnar konstnärskollektivet Raketas utställning som under hösten har djupdykt i Örebros konst- och lokalhistoria och fastnat för ”Stenpalatset”, det vill säga Centralpalatset som Konsthallen ligger i.

► I Wadköpingsrummet är det på lördag vernissage för utställningen ”Ett mörker av ljus” av konstnärskollektivet Konst i blindo, deras debututställning som kommer att invigas av Tommy Krångh och Gerd Göran.

► På Konstfrämjandet Bergslagen har man på söndag finissage för Dorina Mocans och Christer Lönngrens utställning ”I magisk omgivning” – konstnärerna kommer själva vara på plats på utställningens sista dag på söndag.

Nu till mina tre utvalda tips:

1) Cohen på svenska i Axbergs kyrka

Tröstlösa kapell framför svenska tolkningar av Leonard Cohens musik i Axbergs kyrka på lördag.

2) Konst på hallen med Alexander Creutz

På fredag är det vernissage för Örebrokonstnären Alexander Creutz utställning på Saluhallen.

3) Spöken och musiklek för barnen

Det görs också mycket fint för de små kulturkonsumenterna. På fredag är det ”Efter dagis” i foajén på Konserthuset med musikduon Claranna (Clara Hållén och Anna Ottertun) som framför föreställning ”Ljudstrålar och jazzglassar”. På lördag gästas Stadsbiblioteket av Kalle Nilsson Mästar-Skräddaren, en kombination av teater och trolleri. Och på söndag blir det teater med mörkrädda ”Lilla spöket Laban” på Kumla bibliotek som gästas av Teater Da Capo.