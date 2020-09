GUIDE: Missa inte det här på Live at heart ► Världens minsta storband ►Serbisk indiepop ►Paisleyskjortor

En stor del av tjusningen med festivalen brukar vara att pussla ihop sitt eget schema, som ofta innefattar en kvick promenad över halva stan för att hinna med både singer-songwritern från Argentina och rapduon från Taiwan.

I år är festivalen digital och består bara av två scener, alltså av två streamingskanaler. Därmed är chanserna goda i år att faktiskt hinna med allt man tänkt sig. Men det är ändå ett digert utbud – fyra dagars festival ger ändå en bit över 60 spelningar.

Därför tog vi hjälp av några av Örebros musikprofiler för att guida er bland utbudet.

Här är våra topp-tre-tips:

► Emma Larsson, kultur- och nöjesskribent i NA och nöjesprofil i Örebro

1) Agata Karczewska, Polen

”Kaxigt, kraftfullt och sårbart på samma gång. När folkmusik saltas med en nypa punk så vill jag bara ha mer av denna polska.”

Spelar lördag klockan 20.00 på Live at heart online 1

2) Stray Dogg, Serbien

”Första mötet med serbisk indiepop, och jag är blown away. Deras musik kommer tonsätta en storfilm vilken dag som helst nu, och soundtrack som musikgenre återuppstår.”

Spelar onsdag klockan 23.30 på Live at heart online 2

3) Velvet Starlings, USA

”60-talsdoftande rock. Paisleyskjorta. Mick Jagger och Jack Whites imaginära son. Behöver inte säga nåt mer.”

Spelar lördag klockan 21.30 på Live at heart online 2

► Sara Herou, driver Musikgäris i Örebro

”Som den Örebropatriot jag är vill jag inte missa dessa tre:”

1) Lowest creature, Sverige

”LC är ju garanterat ett av Örebros bästa liveband! Det ska verkligen bli extra spännande att se och höra dem på en livestream hemma från soffan en onsdagskväll istället för i mitten av en stökig publik!”

Spelar onsdag klockan 23.00 på Live at heart online 1

2) Matilda Modigh, Sverige

”Örebroaren Matilda är en relativt ny artist för mig som jag själv har som mål att boka på något mer gig i höst. Jag får starka auroravibbar och mitt indiehjärta slår ett extra slag av hennes vackra röst och texter.”

Spelar torsdag klockan 21.00 på Live at heart online 1

3) Meadows, Sverige

”Inget Live at Heart utan Meadows, så enkelt är det! Tänk vilken lyx det varit för oss Örebroare att vi haft möjligheten att få lyssna till Meadows under alla år Live at heart huserat i stan, och i år är inget undantag.”

Spelar onsdag klockan 17.00 på Live at heart online 1

► Jonathan Björklund, musikrecensent i NA

1) Lowest Creature, Sverige

”Lokal thrash metal som ogenerat flyter runt i Bay Area-poolen. Att man dessutom iklär sig ett par stiliga badshorts draperade i lite ljuvlig tidig 90-tals dödsmetal gör inte saken sämre. Utmärkt nackmuskelträning utlovas.”

Spelar onsdag klockan 23.00 på Live at heart online 1

2) Slowgold, Sverige

”Utöver låttexter som träffar hjärta och hjärna mitt i prick så bjuder Slowgold också på ett varierat, men aldrig splittrat, ljudlandskap. En långsamt tuffande berg-och-dalbana för alla sinnen man sällan vill stiga av.”

Spelar fredag klockan 19.00 på Live at heart online 1

3) Mother Gaia, Sverige

”Soulfylld 70-tals rock klädd i lika delar utsvängda byxor som patchfylld jeansväst. Fräsiga riff, rivig sång och smakfullt sväng i utmärkt kombination. Du behöver liksom inte mer.”

Spelar lördag klockan 22.30 på Live at heart online 2

► Magnus Tunmats, festivalkoordinator på Live at heart

1) Marina & The Katz, Österrike

”Fantastisk Neo-swing från Österrike. Kallar sig världens minsta storband.”

Spelar lördag klockan 18.30 på Live at heart online 2

2) Gute Gute, Israel

”Israels främsta ethno-pop rockers. Kommer helt klart att bjuda upp till kalas.”

Spelar fredag klockan 20.00 på Live at heart online 1

3) Please Madame, Österrike

”Högkvalitativ indiepop från Wien.”

Spelar torsdag klockan 20.00 på Live at heart online 1

► Hanna Blomstervall, kultur- och nöjesreporter på NA

1) Nadine Randle, Sverige

”Streamade liveframträdanden har blivit den nya standarden under pandemin. Och för många artister är det en helt ny scen att jobba med. Nadine Randle är en av de artister som tidigt stod på den digitala scenen. Och på scen, oavsett om det är en fysisk eller digital, har hon en närvaro och röst som gör att man fastnar.”

Spelar fredag efter klockan 22.00 i hiphop- och rnb-setet.

2) Meadows, Sverige

”Är en av de artister som jag intervjuade strax efter att jag började som kultur- och nöjesreporter på NA. Men jag har ännu inte sett en Meadows-konsert. Låtarna som Meadows skapar är genomarbetade, men samtidigt inte för pretentiösa – det finns något äkta. Det ska bli spännande att se vad han kan göra med musiken live.”

Spelar onsdag klockan 17.00 på Live at heart online 1

3) Ignore the Elephant, Sverige

”Är ett band som jag har upptäckt i samband med Live at heart. Det Göteborgsbaserade bandet har enligt en av stadens största livescener profilerat sig som ”Göteborgs stökigaste undergroundband”. Och som sann göteborgare kan jag inte låta bli att gilla dem lite extra eftersom en av deras musikvideor har spelats in på en spårvagn”.

Spelar onsdag klockan 22.00 på Live at heart online 1

► Sofia Gustafsson, kultur- och nöjeschef på NA

”Missa heller inte kortfilmsfestivalen på lördag!”

1) A house, av Fanny Rosell

”Det finns alltså ett kollektivboende – Sveriges äldsta och största – där det enbart bor kvinnor, 300 stycken i utkanten av Stockholm. Fanny Rosells film handlar om vad som händer när en ny generation kvinnor flyttar in.”

Visas lördag klockan 14.35 på Live at heart online 2

2) Frequencies of a Pyjamas, av Adam Starsmark

”I fjol vann Adam Starsmark, Josefin Rapp och Daniel Sandberg pris på Live at hearts kortfilmsfestival för sin film ”Vikarie”, i år är den lokala trion tillbaks med en film om sorg och om att leva vidare efter en närståendes död.”

Visas lördag klockan 15.30 på Live at heart online 2

3) I Want to See Gellivare Burn, av André Vaara

”Ämnet är knappast revolutionerande, ungdomar som bryter mot normerna i en liten svensk småstad. Det som fångade mitt intresse (och stannade kvar som något varmt och mjukt) var snarare den korta glimt av tonen dem emellan som man fick se i trailern.”

Visas lördag klockan 15.15 på Live at heart online 2

På na.se kommer vi sända alla spelningar som går på Live at heart online 1