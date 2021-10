GUIDE: Ödesderby i division 3 • Viktiga streckmöten • ”Då kan det bli svettigt” – allt om veckans matcher i lokalfotbollen

Matchprogram 1–7 oktober

Lördag den 2 oktober

13.00 Nora BK–Vretstorps IF (division 3)

14.00 Torsby IF–IFK Hallsberg (division 1)

14.00 Rävåsens IK–Rynninge IK (division 1)

14.00 IK Rössö Uddevalla–ÖSK (division 1)

14.00 IFK Kumla–IK Oddevold (division 2)

15.00 Angered BK–Yxhults IK (division 2)

15.00 Arameisk-Syrianska IF–Rynninge IK (division 2)

16.00 Karlslunds IF–Eskilstuna City (division 2)

Måndag den 4 oktober

19.00 IF Karlstad U–BK Forward (division 2)

Tisdag den 5 oktober

19.30 IFK Skövde–IFK Kumla (division 2)

Veckans tre hetaste

Nora BK–Vretstorps IF

Det är dags för säsongens andra derby i herrtrean och den här gången med väldigt mycket på spel. Vretstorp vann säsongens första derby med 1–0, men därefter har man bara lyckats ta en till trepoängare. Nora har också de haft det tufft och står, precis som Vretstorp, på två segrar. Det gör att båda lagen parkerar under strecket inför matchen och en seger känns nödvändig för båda lagen för att få kontakt med lagen ovanför inför slutspurten.

Torsby IF–IFK Hallsberg

Hallsberg har stått för flera bra insatser under säsongen och på slutet har man bland annat tagit poäng mot topplagen ÖSK och Rävåsen. Samtidigt har man dippat några matcher också där man bland annat kryssade mot Rynninge. Det gör i den jämna tabellen att man kan dras in rejält i en streckstrid om man förlorar mot Torsby som ligger en poäng före. En seger däremot skulle skapa lite andrum inför de fem avslutande matcherna.

IFK Skövde–IFK Kumla

Kumla är i ett liknande läge som Hallsberg. Under egentligen hela säsongen har man varit ett mittenlag i tabellen, men skulle laget tappa form under slutet av hösten kan det bli svettigt. Skövde ligger just nu precis under strecket och Kumla är fyra platser ovanför, men bara fem poäng skiljer lagen åt. Här blir det viktigt att inte förlora!

NA-sporten reserverar sig för fel i Svenska fotbollförbundets spelprogram eller om matcher flyttas efter guidens publicering.