Guldgren över länslöparna när veteran-SM avgjordes i Nora – men 18-årige örebroaren stal showen med 2000-talets snabbaste lopp

18-årige örebroaren Wilhelm Bergentz har dragits med skadebekymmer sedan han sprang 5 000 meter på U20-EM i somras. Men förra helgen var han med och löpte Sverige till seger i en landsvägslöpningslandskamp i Italien – och på lördagen stal han showen i det rätt kuperade halvmaratonloppet Norasjön runt.

Tävlingen hade i år fått status som veteran-SM, men det var 19-åringen som drog längsta strået efter en tvekamp med IF Starts Per Arvidsson. Bergentz passerade mållinjen på 1.09.54 och noterade därmed den bästa tiden i loppet sedan 1998, den näst bästa halvmaratontiden av en junior från länet genom tiderna och blev därtill den 18:e distriktslöparen genom tiderna under 1.10. Arvidsson var 13 sekunder bakom, på 1.10.07, men kunde trösta sig med ett veteran-SM-guld i H35-klassen. Superrutinerade Erik Anfält, med ett ”riktigt” SM-brons i maraton på meritlistan och senast fyra i Ultravasan, tog tredjeplatsen totalt och guldet i M45 på 1.12.09.

Erica Lech prestation var minst lika imponerande. Örebro AIK-löparen gick ifrån resten av fältet med nästan fyra minuter och noterade den näst bästa tiden i loppets historia – 1.19.17 – på vägen till veteran-SM-guld i K40-klassen. Klubbkompisen Liduina van Sitteren tog andraplatsen på 1.23.07.

Utöver Arvidsson, Anfält och Lech blev det ytterligare sex SM-guld till länslöpare genom IF Start-trion Antje Wiksten (på 1.32.00 i K45), Marie Dasler (1.26.31 i K50) och Rose-Marie Enmalm (1.47.07 i K65) samt Almbys Bo Persson (1.31.48 i M70) och Storådalens Birgitta Jansson (2.18.46 i K75).

Ytterligare två större löptävlingar avgjordes i länet på lördagen. Karlslunds Lotta Lennartsson och IF Starts Mattias Nätterlund vann Kilsbergen trailrun och Zinkgruvans Erica Bjärmark och Team Minos SC:s Patrik Gustavsson vann gruvloppet Run of mine.