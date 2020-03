Gunnarsson stoppas från spel i NHL – ligan pausar säsongen på grund av corona

Flera hockeyligor runtom i världen har meddelat att de pausar eller avslutar sina säsonger i förtid. NHL skrev under onsdagen via sociala medier att de följer utvecklingen sedan NBA ställt in sin säsong på grund av en coronasmittad spelare, och att de avvaktade med besked gällande sin egen fortsättning.

På torsdagen kom det väntade beslutet: Säsongen ställs in på obestämd tid framåt. Det meddelar ligan i ett pressmeddelande.

"Vi kommer att följa alla medicinska råd och kommer att uppmuntra våra spelare och andra som tillhör NHL ta alla rimliga åtgärder, inkluderat karantän när det behövs", skriver NHL i pressmeddelandet och påpekar att det är troligt att någon i NHL kommer att testa positivt vid någon punkt.

NHL har cirka tolv grundseriematcher kvar att spela, och därefter följer ett slutspel som brukar avslutas i mitten av juni. Om eller när det nu blir av är oklart.

Calle Gunnarsson, som spelar i St Louis Blues och ursprungligen från Örebro, är en av de spelare som drabbas av den pausade säsongen.