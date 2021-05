Gustav Grahn hyllas efter debuten på ordinarie plats: ”Alla var imponerade”

Efter två starka insatser på reservplats flyttade Peter Johansson för första gången upp 17-årige talangen Gustav Grahn på ordinarie plats inför den tredje och näst sista matchen i speedwayens nya försäsongscup, som kördes i Västervik på tisdagskvällen.

Sett till poäng blev det inte någon fetare utdelning – men prestationsmässigt var Johansson mycket nöjd med vad han fick se.

– Det var en klassisk version av att poängen inte säger allt. Alla var imponerade av Gustav, det kom fram förare och ledare från de andra lagen och sa samma sak, säger Johansson som hade satt lillebror Grahn som heatledare, i par med Joel Andersson.

– Gustav växte enormt mycket av att åka med Joel, och de åker redan jättebra ihop.

I första heatet kom Grahn iväg sist ur starten, hängde på men kunde inte utmana. I sitt andra var han tvåa bakom Andersson in i första böj, trea ut ur den och fick ge sig mot Max Belsing på andra varvet. Och i tredje kom paret iväg i femettläge på första varvet, men efter en miss i sista svängen på andra varvet blev Gustav omåkt av både Joel Kling och Johannes Stark. Han kom tillbaka och utmanade Stark in över mållinjen, men blev återigen nollad.

– Det var några heat där det inte höll hela vägen igenom för Gustav, men han hade fart, kom tillbaka och åkte ikapp i de heat där han kom efter. Det var kul att se, säger Johansson.

I de två sista heaten lossnade det även poängmässigt, och Gustav plockade dubbla enpoängare närmast bakom Andersson för totalt 2+2 poäng i matchen. I sitt fjärde utmanade han rent av dominanten Pontus Aspgren inledningsvis och hade inga problem att hålla betydligt mer rutinerade Victor Palovaara bakom sig, och i det femte och sista var han ett halv varv före Philip Olofsson i mål.

Andersson och Indianernas lagkapten Ludvig Lindgren tog båda tolv poäng, och var därmed tillsammans med Smedernas Aspgren – som dock körde ett heat mindre – bäst av alla förare i trelagsmatchen.

Efter ynka 2+1 poäng på tio heat i de två inledande matcherna fick Christoffer Selvin det att lossna när han flyttades ned på reservplats, och bidrog med 7+1 poäng på fyra heat. Dessutom höjde han brorsan Ludvig Selvin som gick från två poäng på åtta heat i de två första matcherna till 4+1 på fyra i dag.

– ”Ludde” (Lindgren) och Joel fortsätter att imponera och gör det stabilt, och min analys gick hem när det gäller ”Stoffe” (Selvin). Han fick lite mer självförtroende när han fick åka med sin bror och möta lite annat motstånd, och mycket sitter i huvudet i dag. Han åkte väldigt bra med sin bror, säger Johansson.

Enda plumpen var Jonatan Grahn, som efter 8+2 poäng i Gislaved i torsdags fick nöja sig med ynka två nu, efter två tredje- och tre fjärdeplatser i sina heat.

– Han hade en tuffare dag och var inte nöjd efteråt. Samtidigt åkte han vårdat och var snabb när han kom iväg, säger Johansson.

Lejonen/Västervik vann för tredje tävlingen i rad och säkrade därmed totalsegern i cupen redan före avslutningen, på Sannahed på tisdag. Att Smederna blir tvåa och Indianerna trea är också redan klart, eftersom Kumlalaget slutat sist i alla tre tävlingarna.

Men det bekommer inte Johansson alls – speciellt som de andra lagen toppat upp med gästförare som Peter Ljung (egentligen i Vetlanda, nu i Lejonen/Västervik), Victor Palovaara (egentligen i Vetlanda, nu i Smederna), Daniel Henderson (egentligen i Rospiggarna, nu i Smederna) och Rasmus Broberg (egentligen i Piraterna, nu i Smederna).

– Ska jag vara ärlig lägger jag ingen vikt vid matchresultaten. Vi pushar varandra och har ett jättebra go i laget hela matcherna igenom, och vi låg efter när det gällde matcher och heatträning när serien började samtidigt som vi valt att köra med våra egna förare i stället för att plocka in namnkunniga gäster. Våra förare blir bättre av att åka heat, och jag har svårt att tänka mig hur vissa av de andra lagens yngsta blir bättre av att bara få några få heat sent in i tävlingen, säger Johansson.

Serien avslutas alltså på Indianernas hemmabana på tisdag. Då är det exakt en vecka kvar till elitseriepremiären hemma mot Lejonen.

Lejonen/Västervik 44, Smederna 43, Indianerna 39

Lejonen/Västervik: Peter Ljung 10+1, Noel Wahlqvist 8+2, Mathias Thörnblom 8+1, Anton Karlsson 7+1, Linus Eklöf 7, Casper Henriksson 4+1, Philip Olofsson 0.

Smederna: Pontus Aspgren 12, Daniel Henderson 9, Victor Palovaara 7+2, Johannes Stark 6+1, Rasmus Broberg 4+1, Joel Kling 4, Max Belsing 1+1.

Indianerna: Joel Andersson 12, Ludvig Lindgren 12, Christoffer Selvin 7+1, Ludvig Selvin 4+1, Gustav Grahn 2+2, Jonatan Grahn 2.

Ställningen efter tre av fyra deltävlingar: 1) Lejonen/Västervik 6 poäng, 2) Smederna, 3, 3) Indianerna 0.