Gymverksamhet byter plötsligt namn efter åtta år: ”I första hand har det med ekonomin att göra”

Det finns fem gym i Nora varav en av dem drivs av paret Mats och Helena Pettersson. Det har gått åtta år sen de bestämde sig för att satsa på en verksamhet på hemmaplan.

– Under en längre period pendlade vi till Örebro för att träna crossfit. Det var en ganska ny träningsform då och okänd för många, men den tilltalade oss. Resandet till stan tog tid och kostade en del. Så småningom kom funderingarna om att starta eget istället. Och så blev det till slut, säger Mats.

Det var i maj 2013 som de tog crossfiten till Nora. Innan de öppnade verksamheten i den före detta bowlinghallen på Prästgatan höll de några pass i idrottshallen på Järntorgsskolan. Dottern och mågen var med på tåget. Alla fyra har hela tiden kört fullt ut med träningsverksamheten, men ändå behållit sina andra jobb. Det har krävt ett stort engagemang. Så det kanske inte är så konstigt att paret Pettersson beskrivs som eldsjälar av andra. Träningen har blivit en viktig del i deras liv. Den ger glädje och skapar en otrolig gemenskap.

– Vid starten fick vi omedelbart 30 medlemmar och det var vad vi behövde, säger Mats.

Med tiden har antalet ökat till 70 stycken. Siffran inkluderar alla tränare.

– I Nora har ingen av de andra aktörerna den här träningsformen. Vi sticker ut, säger Mats.

Att driva en crossfit-verksamhet har ett pris.

– Crossfit är en kedja med skyddat varumärke. Vi har betalat för att använda namnet och vi har varit tvungna att uppfylla vissa krav och gå en coachutbildning, Level 1, som måste förnyas vart femte år, berättar Mats.

Crossfit-träningen kretsar kring naturliga rörelser. Man kombinerar styrke- och konditionsträning. Grundprincipen handlar om att konstant utföra funktionella rörelser med hög intensitet för att uppnå en fysisk prestationsförmåga. Träningen sker med skivstång, hantlar, kettlebells, räcke, klättringsrep, hopprep, romerska ringar, medicinbollar och andra enkla redskap.

– Det har varit åtta fantastiska år. Tänk att det vi startade upp har blivit så stort. Nu vet folk vilka vi är och vad crossfit är, säger Helena.

Det har hunnit ske en del förändringar i företaget sen de började. För fyra år sen, 2017, bytte de lokal och fick större ytor att röra sig på. De lämnade Prästgatan och flyttade in på Industrivägen i Sandviks före detta fastighet. Vägg i vägg finns Atleten Nora som de samarbetar med ibland, speciellt vid tävlingar. Då öppnar de upp emellan. Förra året förändrades konstellationen i familjen Petterssons verksamhet. Dottern och mågen drog sig ur för att ägna sig åt familjelivet.

– Och nu har vi precis ändrat företagets namn till Noraboxen. I första hand har det med ekonomin att göra. Som jag nämnde tidigare kostar det att vara en del av crossfitnamnet. Förut tyckte vi att det var bra, men nu är vi etablerade. Tanken att dra oss ur har funnits en tid, säger Mats.

De kommer att fortsätta i samma anda trots namnbytet.

– Träningen är oförändrad. Vi kommer att blanda styrka med kondition, säger Helena.

Det nya företagsnamnet Noraboxen föll sig naturligt.

– I crossfit-världen finns många uttryck. Man säger till exempel att jag åker till boxen. Det betyder att man åker och tränar på gymmet. Förr var det också vanligt att folk började träna i garagen och ett garage är ju som en liten box, förklarar Mats.

Coronapandemin har påverkat och begränsat företaget, men när restriktionerna är över och allt återgår till det normala igen vill de börja med bland annat utåtriktad verksamhet.

– Vi funderar på att ha pass i Kristinaparken. Vi tänker då att vi bjuder in folk utifrån som inte annars kliver in här i lokalen. Det är ett sätt att visa oss. Vi har inte spikat något än, men vi skulle vilja pröva någon typ av rehab under en period. Vi har även funderat på att ordna med träning för seniorer, säger Helena.

Mats flikar in.

– Vi vill också införa mer helgaktiviteter och försöka få in mer föreläsningar om kost och stresshantering. Hälsa handlar inte bara om träning.

Både Mats och Helena är i träningslokalen nästan varje dag.

– Det som driver mig att göra detta, är för att det är roligt och det ger energi när man får se medlemmarnas framgångar, säger Helena.

Mats instämmer.

– Vi har en sån gemenskap här och vi har lärt känna folk. Utan medlemmarna skulle jag inte orka. Innan pandemin sa många att "det här är som en fritidsgård för vuxna".

Om paret Pettersson

►Helena är 54 år och Mats 55 år. De bor i Nora.

►Familjen består av en dotter och fyra söner samt fem barnbarn.

►Helena arbetar som administratör och fritidshemsutvecklare och Mats på kontrollslakteri Tjurskallen samt inom funktionsstöd åt kommunen. Vid sidan av jobben driver de Noraboxen.

►Träningen är en del av deras vardag, men de har även andra intressen. Mats tycker om att köra motorcykel och Helena sitter gärna bakpå. De gillar att åka på turer i Noratrakten. Helena har börjat ta ridlektioner igen och hon paddlar även kajak. De promenerar mycket och helst i skogen. De spenderar gärna tid med sina barnbarn.

►Som person är Mats duktig på människor och har en bra social förmåga. Helena skapar ett lugn och bra energier omkring sig.

►Drömresemålet är USA. De har varit där tidigare men de vill dit fler gånger.