Hade aldrig tränat med seniorlaget – här debuterar Ida, 16, för Kif Örebro: ”Hon kom in och gjorde bra grejer”

Till vardags tillhör 16-åriga Ida Hammarland Sturehov, men sedan den här säsongen drog igång har hon tränat ett par gånger i veckan med Kif Örebros F19-lag.

Till matchen mot Alingsås bröt hon ytterligare mark i karriären. Det genom att göra seniordebut för Kif Örebro när hon byttes in på det centrala mittfältet med 15 minuter kvar av matchen. Laget lyckades till slut segra med 3–2, och ynglingen var efter matchen nöjd med insatsen.

– Jag tyckte det kändes bra, och det var roligt att få vara med en stund, säger Hammarland.

När fick du besked att du skulle spela?

– Det var sent igår (fredag) när min tränare i F19 ringde och berättade att de ville jag skulle vara med. Jag har aldrig tränat med seniorlaget, så det kändes kul.

Hur var mottagandet?

– Jag tyckte det kändes jättebra, och de tog verkligen hand om mig.

Vilken var den största skillnaden mot där du spelat tidigare?

– Det är tempot, och speciellt i slutet av matcherna för då brukar det bli att många tröttnar.

Även tränaren Stefan Ärnsved var nöjd med vad talangen visade upp.

– Kul inhopp. Jag tycker att hon kom in och gjorde bra grejer. Hon ska vara nöjd med sina 15 minuter i dag, säger tränaren Stefan Ärnsved.

Hur kommer ni att följa henne framöver?

– Hon tränar två–tre pass i veckan med vårt F19-lag, och två pass med Sturehovs F17, och hon kommer att spela matcher med båda lagen. De gånger hon är här har vi möjlighet att lyfta upp henne i vår träning och titta lite närmare på henne, eftersom vi tränar samtidigt som F19. Så vi kommer att följa henne kontinuerligt under hela säsongen, och så får vi se vilka steg hon tar.

Matchfakta:

Kif Örebro–Alingsås FC United 3–2 (0–2)

Mål: 0–1 (8) Rebecka Sultan, 0–2 (14) Pernilla Milton, 1–2 (46) Karin Lundin, 2–2 (78) Karin Lundin, 3–2 (87) Rebecka Mannström

Kif Örebro Startelva: Mimmi Paulsson-Febo – Frida Abrahamsson, Frida Skogman (ut 46), Maja Regnås – Cajsa Åkerberg, Emilia Pelgander, Nathalie Hoff Persson, Ida Adamsson (ut 73), Elin Bengtsson – Ida Lilja (ut 46), Karin Lundin

Avbytare Kif Örebro: Rebecka Mannström (in 46), Clara Heiche (in 46), Ida Hammarland (in 73)

Publik: 45

Domare: Sandra Almqvist, Örebro