Håkans hem är en energifabrik – laddar bilen med solceller

Solen gassar på oss och värmer omgivningen. Men ändå behöver kraftverken producera energi för att våra elbilar ska rulla och för att vi ska kunna ta en varm dusch hemma.

Nu skaffar allt fler solceller som producerar energi till egna hemmet och ibland också ut på elnätet. Vi åkte hem till Håkan Gustafsson i Mosås som berättade om sina energilösningar.

- Som vi lever nu kommer jordens resurser aldrig att räcka. Vi förbrukar, inte brukar, jorden. Vi måste leva i ett hållbart ekosystem om det ska fungera i längden, konstaterar han.

Han lever som han lär. Vi sitter i hans lummiga trädgård med vackra växter och solen skiner på oss. Hos många hushåll går all denna solenergi mest till spillo. Men hos Håkan produceras bland annat elenergi av solvärmen.

På taket ligger 50 kvadratmeter solceller som omvandlar solvärmen till elenergi. Den energi som hushållet inte använder, fortsätter ut på elnätet och kan användas av andra. I just Håkan Gustafssons fall går strömmen till Telge energi. Han visar på sin app hur energisituationen ser ut: Hur mycket som produceras.

- Jag installerade solcellerna 2014. Sedan 2015 och fram till maj 2020 har de producerat 40 000 kWh (kilowattimmar) energi eller 8 000 - 9 000 kWh per år, säger han.

- Solcellerna kostade 140 000 kronor att installera minus 40 000 kronor i bidrag. Man räknar generellt med att det ska gå att räkna hem på en tioårsperiod.

Till detta går att sätta ett batteri som lagrar energin men Håkan har valt att inte göra det. Han väger kostnaden mot besparingen och konstaterar att det inte lönar sig i just hans fall.

I garaget står hans elhybridbil på laddning. Han passar på när solen skiner och kan på så sätt ladda bilen gratis.

- Då kan jag åka till jobbet i Örebro och tillbaka utan att använda fossila bränslen, konstaterar han och tillägger.

- Totalt med hushållsel och värme går det åt 6 000- 7 000 kWh per år i mitt hus. Utöver det laddas bilen med ungefär 2 000 kWh eller 1 000 mil. Det blir alltså i princip ett nollsummespel rent energimässigt, sett till de 8 000 - 9 000 kWh som hans hemproducerar.

På en södervägg sitter ett par äldre luftsolfångare som med hjälp av en fläkt leder in förvärmd luft i huset och luftar det. Den varma luften kan vara 32 grader en solig vårdag, berättar han.

Vi fortsätter till baksidan, den östra sidan av huset. Där finns en redskapsbod som har solfångare på taket. De leder värmen till en vattentank på tusen liter, en kubik, och värmer upp vattnet till 65 grader. Det vattnet går sedan via en kulvert in i huset och värmer det, främst nattetid, via vattenburna element.

- Solfångarna kostade 35 000 kronor och har funnits på taket sedan 1997. De ger 3 000 kWh per år i utbyte för uppvärmning och varmvatten, berättar han.

- Många är rädda för investeringen i solenergi men om våra barn ska ha en framtid på jorden måste vi tänka till, säger Håkan.

Men såklart kan ju inte solen värma allt under kalla dagar och under vintern. Det finns också en bergvärmepump som värmer hus och vatten. Den har satts in av den bostadsrättsförening som hans hus tillhör. På varje insatt kWh i värmepumpen får man tillbaka tre kWh.

Totalt producerar Håkans hem alltså nästan lika mycket energi som det använder.

- Från Telge energi får jag bara enstaka fakturor på låga belopp. Man kan säga att de fakturor jag får kvittar sig mot det jag får genom att jag producerar el. Överproduktionen på sommaren hämtar jag tillbaks på vintern när solcellerna inte ger något.

- Man kan säga att mitt hus är klimatkompenserat.

Och så har han tänkt till när det gäller annat också, som vatten.

Han har tunnor som fångar upp regnvattnet och använder det för att vattna växterna. Dessutom har han grävt ner ett gammalt sopskåp som kontinuerligt fylls med vatten när det regnar.

Vatten är ju också en fråga om miljö.

Vill du också ansöka om bidrag till solceller? Då är det bråttom men inte för sent. Sista ansökningsdag är nu på tisdag den 7 juli. Gå in på länsstyrelsens hemsida för info om hur du gör.

FAKTA:

Huset: Ett radhus byggt 1992 i Mosås.

Här bor: Håkan Gustafsson.

Arbetar som: Bovärd hos Öbo.

Energi: Bergvärme, solceller, solfångare och luftsolfångare. Inne i huset finns element med vattenburen värme.