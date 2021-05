Hakar på toppstriden med seger – då kräver anfallaren mer: ”Därför blir jag frustrerad” • Se alla höjdpunkter här

Matchen stod och vägde under den första halvlek Men tack vare två snabba mål från hemmalaget Örebro Syrianska så var det också en två målsledning in i paus.

Den första signerat Eliyo Türkan assisterad av Rodin Deprem. Sju minuter senare, på tilläggstid, slog Deprem till själv.

I den andra halvleken blev det också ett mål. Laurence Bell får en snedträff och styr bollen i en perfekt bana för att inte Jacob Kindberg ska kunna nå den. Men det blev matchens sista mål och Örebro Syrianska vann med 2–1.

– Det känns bra, kul. Det är alltid kul att ta trepoäng och känna att man är med och bidrar till den vinsten. Men sen tycker jag vi kan göra sju mål, så jag är lite besviken även fast vi vinner matchen, säger Rodin Deprem efter matchen.

I och med segern klättrar Syrianska till en fjärdeplats i tabellen. Två poäng efter Brommapojkarna och en poäng efter Sandviken och Dalkurd med en match mer spelad.

– Det är starkt, varje match är som krig. Men det är klart det är skönt att ligga däruppe, absolut.

Under den första halvleken hördes Deprems röst tydligt över Mellringe IP. Och efter matchen erkänner han att det var mycket frustration från hans sida.

– Vi gör alldeles för enkla misstag, jag vet att vi kan bättre och därför blir jag frustrerad. Sen kanske jag har lite dåligt tålamod, det är en av mina svagheter. Men jag kräver av mina lagkamrater att vi kan passa bollen ordentligt. Ibland är det för dålig nivå. Det är inte kritik mot mina lagkamrater utan vi som lag, vi kan så mycket bättre och det är det jag eftersträvar. Därför pyser det ut en frustration.

Han tog steget från ÖSK i allsvenskan, till Umeå i superettan och nu alltså spel i division 1. Nivåskillnaden kan också vara något som ligger bakom frustrationen berättar han.

– Så kan det vara utan att låta för arrogant. Jag vill bara mycket, ibland blir det frustration, ibland blir det mål och assist.

2019 med ÖSK blev det fem matcher varav två från start. Efter en kort sejour i tyska andraligan blev det tio framträdanden med Umeå i superettan.

– Det känns skönt att få spela 90 minuter kontinuerligt. Det har jag inte gjort sen jag spelade U19 fotboll och då blev det 30 mål på 22 matcher. Det känns skönt men som sagt, vi hade kunnat göra fler mål den här matchen. Det är lite bitterljuv känsla. Det är bra men vi kunde bättre.

Målet var hans fjärde för säsongen på sex matcher. Och då blev Syrianska nollat i de två senaste mot ettan och två i tabellen, Sandviken och Dalkurd. Men målskyttet är inte det största fokuset just nu.

– Jag är bara glad att jag får spela matcher varje vecka och får bidra. Det är skönt att få spela fotboll. Att få visa upp sig, det känns bra och att få bidra.

Men är målet att spela högre upp i seriesystemet igen?

– Förhoppningsvis blir det så, men vi får se. Det är bara att kämpa på.

Örebro Syrianska–Täby FK 2–1 (2–0)

Mål: 1–0 (42) Eliyo Türkan, 2–0 (45+2) Rodin Deprem.

Varningar, ÖSIF: Marcus Karlsson. TFK: Robin Schlidt.

Domare: Joel Bäckström.

Publik: 8.

Örebro Syrianska

Jacob Kindberg – Felix Bindelöv, Laurence Bell, Adnan Catic, Sermed Habib – Marcus Karlsson (ut 82), Mirza Turan, Kevin Johansson, Nadir Ayeva (ut 65) – Eliyo Türkan (ut 65), Rodin Deprem

Avbytare: Claudiu Neagu (MV), Viktor Franssila (in 82), Sebastian Huenul Helgesson, Dino Salcinovic (in 65), Ebrima Jaiteh (in 65), Albin Hultin