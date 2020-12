Häktade miljökonsulten har släppts fri – åtal i sophärvan dröjer

Beslutet att släppa 35-åringen togs under måndagen. Enligt domstolshandläggare Inger Åsberg Hammar, som har hand om målet vid Värmlands tingsrätt, genomfördes ingen ny häktningsförhandling mot den brottsmisstänkte miljökonsulten. I stället kom det ett underrättelsebeslut att Salabon, som tidigare suttit häktad för grovt miljöbrott, även skulle släppas på fri fot när det gällde grov penningtvätt. Brottsmisstankarna kvarstår mot 35-åringen men beslutet innebär att ingen person längre sitter häktad i målet. Ett åtal mot de fyra misstänkta i sopbergshärvan kan nu därför dröja ända fram tills nästa år.

Det var i början av september i år som Think Pink-koncernens kvinnliga vd och hennes make anhölls och häktades för grovt miljöbrott då NMT Think Pink AB, och dess numera konkursdrabbade dotterbolag NM Trading & Transport, misstänktes ha dumpat icke miljövänligt avfall på både soptippar och privata gårdar runt om i Mellansverige. Kort senare greps även återvinningskoncernens miljökonsult från Sala. 35-åringen var anhållen i sin frånvaro och på väg att lämna Sverige med falska id-handlingar när han greps av polisen på Arlanda. Senare under hösten greps också Salabons sambo som misstänkt för grov penningtvätt.

35-åringen har bland annat anlitats som konsult av det numera konkursdrabbade företaget Laxå bruks miljöåtervinning. Cirka 10 000 ton osorterat rivningsmaterial från företaget N M Trading & Transport ligger kvar i Röfors efter konkurserna.