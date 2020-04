Håll huvudet kallt inför ett varmare klimat

Det decennium vi just lämnat är enligt alla mått det bästa i mänsklighetens historia. (Hans Rosling) Samtidigt har vi sedan 1870 fått en grad högre global temperatur. Detta betraktas som klimatnödläge i västvärlden. Debatten handlar om klimatåtgärder, hållbarhet och ekonomisk tillväxt som ett problem enligt en del debattörer. Vad är sanningen?

Coronapandemin kommer att skörda väldigt många liv globalt och de samhällekonomiska konsekvenserna blir drakoniska. Vi kommer inte att ha råd att spendera tusentals miljarder på meningslösa klimatåtgärder. En ögonöppnare om våra prioriteringar. Vi ska lägga tusentals miljarder på att försöka styra klimatet i hundraårsperspektiv, men saknar beredskap för något som skakat om världen på några veckor. Som om vi trott att viruspandemier som spanskan, asiaten, hongkong, sars, fågelinfluensan och svininfluensan aldrig skulle hända igen. Halveringstiden för erfarenhet är kort.

Med gängse kalkylmodeller begränsas temperaturökningen med 0,002 grader C. Så lite att det inte är mätbart.

Besatt jakt på koldioxid har högsta prioritet. Ofantliga summor ska spenderas. FN beräknar kostnaderna till 24.000 miljarder kronor / år och klimateffekten kommer inte att vara mätbar.

Sverige och Nya Zeeland har en hel del gemensamt. Vi är små nationer. Vi har ambitiös klimatpolitik. Och 1 promille vardera av de globala koldioxidutsläppen.

De har gjort en grundlig analys av samhällets kostnader och nytta som följer av olika scenarier med koldioxidreduktion. Använder vi Nya Zeelands forskningsrapport och applicerar den på vårt land visar det på en ekonomisk belastning på samhället med lågt räknat 20 000 miljarder kronor fram till sekelskiftet. En extra statsbudget vart fjärde år. Med gängse kalkylmodeller begränsas temperaturökningen med 0,002 grader C. Så lite att det inte är mätbart.

Koldioxiden ger oss en grönare värld. Större skördar. Mer mat. Miljarder fattiga skulle i stället kunna lyftas till drägligare liv genom tillgång till säker och billig el via moderna, fossilkraftverk med högteknologisk rening av stoftpartiklar. Öppen eld inomhus för matlagning och värme dödar miljoner människor varje år. Med vilken rätt försvårar vi att ge dem ett bättre liv?

Klimatet är högst på agendan i vår del av världen. Koldioxiden är en nästan obefintlig gas i atmosfären, men ändå tillsammans med solljus och vatten (fotosyntesen) förutsättningen för all växtlighet och därmed allt liv på Jorden. Den viktigaste frågan är givetvis hur så många på så lösa grunder kunnat låta sig övertygas om, att den samtidigt kan få katastrofala följder i en något högre koncentration vi människor orsakar på samma planet.

I Sverige är genomsnittligt landhöjningen efter senaste istiden större än havsnivåhöjningen.

FN:s klimatpanel uttalade redan 2001, att klimatet är ett kaotiskt system och långsiktiga förutsägelser är inte möjliga. Sedan dess har två saker inträffat. Klimatpanelen uttalar sig paradoxalt nog om klimatet på lång sikt med allt större säkerhet. Men nya vetenskapliga resultat visar betydligt mindre klimatkänslighet för koldioxid än datormodellerna förutsätter. Sedan mitten av 1800-talet har vi 1 grader C till idag. Skräckhypotesen var tidigare ytterligare 6 grader C, men detta har efter hand reviderats nedåt. Verklig ökningstakt är 0,13 grader C per decennium eller 1 grader C till 2100. Detta kan klaras utan samhällsomvälvande koldioxidjakt och är i nivå med Parisavtalet.

Snabbt stigande havsnivå är en av de vanligaste hotbilderna som inte är sann. Verkligheten är att vi genomsnittligt har cirka 1,8 mm ökning per år sedan mycket lång tid tillbaka. Ytterligare en grad högre temperatur och 15 centimeter högre vattenstånd till år 2100 kan världen säkert hantera. I Sverige är genomsnittligt landhöjningen efter senaste istiden större än havsnivåhöjningen. Det innebär en sjunkande havsnivå, exempelvis minus 3,8 mm/år för Stockholm.

Att Parisavtalet är ogenomförbart stod klart redan innan bläcket i signaturerna torkat.

Klimatförändring är normaltillståndet i planetens historia. Det förnekar ingen. Att koldioxid är en växthusgas förnekar ingen heller. Skillnaden i uppfattning inom vetenskapen är om mänsklighetens bidrag, kan orsaka en katastrofal global uppvärmning, eller om det är naturens gång vi ser. Det historiska perspektivet saknas helt. Det har många gånger före av människan orsakad koldioxid varit lika varmt eller varmare. Senast under 1930-talet då många av världens fortfarande gällande temperaturrekord noterades. Det var mindre is i Arktis då än i dag.

Att Parisavtalet är ogenomförbart stod klart redan innan bläcket i signaturerna torkat. Hur lite koldioxid från fossila bränslen är av de totala där naturligt från land och hav totalt dominerar (96%). Hur ynkligt lite den så kallade förnybara energin är i förhållande till den fossila i världens energiförsörjning. 2 procent jämfört med 85 procent.

Naturen låter sig inte tämjas till stabilitet. Solel levereras bara dagtid och försumbart under vinterhalvåret.

Hållbarhet definieras felaktigt som fossilfritt. Trots vår tro på människans förmåga att finna lösningar på problem imponeras vi inte av tron på att vind- och solkraft kan ge stabil energiförsörjning för världen. Naturen låter sig inte tämjas till stabilitet. Solel levereras bara dagtid och försumbart under vinterhalvåret. Ibland är det vindstilla. Biobränslen kan diskuteras om det är koldioxidfritt. Återväxt till skördefärdig skog tar mer än 50 år för att binda den koldioxid, som frigjorts momentant vid förbränning. Naturgas har visserligen lägre koldioxidutsläpp än kol, men är inte koldioxidfri. Så var ska elektriciteten komma från alla årets timmar? Fossilfri reglerkraft finns inte. Den måste vara styrbar. Teoretiskt återstår energilagring i stor skala. Finns bara i de få länder som har riklig tillgång till vattenkraft. Ideologin att fossil energi måste bort på kort tid är helt enkelt en samhällsfarlig utopi.

Ett hållbart samhälle utan tillväxt är omöjligt. Ser vi ekonomisk tillväxt som något inte önskvärt så är väl att allt bra som det är? Det gick ju att ringa i det gamla kopparnätet så varför utveckla mobiltelefoner? Smarta mobiltelefoner får tjäna som ett allmängiltigt exempel. Det är något som nästan varje människa i dag måste ha för att kunna delta i samhällslivet. Den kan ersätta tvapparaten, datorn, fasta telefonen, kameran och ger dig omedelbar tillgång till kontakter och nyheter från hela världen. Den får rum i din hand. Den är lika kraftfull som en superdator som fyllde ett helt hus för några decennier sedan. Man har naturligtvis rätt att fråga sig om vi behöver den. De flesta tycker nog att den är värdefull och rätt använd förbättrar tillvaron.

Trots detta menar många att tillväxten är skadlig. Särskilt om den på något sätt är kopplad till fossil energi.

Ekonomisk tillväxt är därför nödvändig för utvecklingen. Den bidrog till ett slut på slaveriet och det har varit den förutsättning, som i sig inneburit att fattigdomen globalt minskat med hälften sedan år 2000. FN beräknar därför, givet fortsatt ekonomisk tillväxt, att extrem fattigdom i världen, är utrotad redan år 2030. Vi lever också allt längre, idag fem år mer jämfört med för 15 år sedan.

Ökningen mellan 2000-2015 är den snabbaste sedan 60-talet enligt WHO:s årliga hälsostatistikrapport .

Trots detta menar många att tillväxten är skadlig. Särskilt om den på något sätt är kopplad till fossil energi. Det sägs att de fattigaste drabbas mest av klimatförändringarna. Sanning är att klimatpolitiken kommer att drabba de fattigaste mest. Med vilken rätt nekar vi dem basen för ett bättre liv?

Vi behöver mindre politik i vetenskapen och mer vetenskap i politiken.

Här har vi summerat vad vetenskapen i dag vet om klimatförändringar i verkligheten. Klimatnödläge är en hypotes fjärmad från den positiva verkligheten. Det farligaste nu är om de som ropar efter andra samhällssystem och ser tillväxt som hotet, får övertaget i de politiska församlingarna.

Vi i vårt land är så lyckligt lottade, att skogens nettotillväxt väl uppväger vårt lilla bidrag till de globala koldioxidutsläppen. Så vi är redan koldioxidneutrala.

Vi behöver mindre politik i vetenskapen och mer vetenskap i politiken. Så blir 2020-talet också ett bra decennium för människorna.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

fria debattörer

Källor: Bl.a. WHO; IPCC; prof. Hans Rosling, Factfulness; prof. Lennart Bengtsson, Vad händer med klimatet; prof. Björn Lomborg, flera vetenskapliga artiklar; prof Hans W:son Ahlmann om Arktis 1930-talet