Efter lastbilsolyckan på riksväg 63 – vägen stängs av

Trafikverket uppger att ett körfält i norrgående riktning kommer att stängas av klockan 11 och att vägen stängs av i båda riktningar klockan 12.

I stället hänvisas trafikanter som åker norrut att välja väg 244 via Nora och sedan riksväg 50 via Lindesberg vidare till Kopparberg. För de som åker söderut uppmanas trafikanter att välja riksväg 50 via Kopparberg via Lindesberg och sedan väg 244 via Nora vidare till Hällefors.

Trafikverket bedömer att det kommer vara full framkomlighet klockan 15.

