Hällefors kommuns resultat 2018: Plus 18,1 miljoner kronor - "Vi har fått goda förutsättningar från staten att klara vår ekonomi"

Kommunfullmäktige i Hällefors klubbade 2017 en budget för år 2018 med ett överskott på 15,4 miljoner kronor. Resultatet blev 18,1 miljoner kronor.

– Vi har i grunden en stark ekonomi. Mycket tack vare statliga bidrag som vi har förvaltat på ett bra sätt, säger Annalena Järnberg.

– Och förra året kännetecknades av flera välfärdsbeslut som gör att vi har en bra grund att stå på inför framtiden. Till exempel ska vi nu bygga om äldreboendet Fyrklövern, vi har byggt ut skolan, invigt en ny förskola, invigt tillagningsköket på Björkhaga och skriver ett avtal med Länsgården om att flytta in i tidigare Gillersgården igen med äldreboende.

En stor orsak till kommunens högre resultat är att verksamhetens kostnader blev 5,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, kommunens kostnader för pensioner blev 2,9 miljoner kronor lägre än budgeterat och finansnettot blev 3,0 miljoner kronor bättre än budget genom amortering av lån och låga räntekostnader. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag blev dock 5,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Budgeten för år 2019 har satts till ett beräknat plus på 9,0 miljoner kronor.

– En stor utmaning just nu är att vi inte vet exakt vilka förutsättningar vi ska jobba utefter i årets budget. Vi har klubbat en kommunbudget utifrån den statsbudget som lades av KD och M, där vi bland annat ser att de statliga bidragen till skolan blir lägre. Och då måste vi göra en åtgärdsplan utifrån de förutsättningarna. Nu väntar vi på vad regeringens vårproposition ska innebära för vår ekonomi och vår budget, säger Annalena Järnberg.

– Vi ser också en framtida utmaning för kommunen vad Arbetsförmedlingens omorganisation kan komma att betyda för vår kommun och för arbetssökande människor här. Och vi ska också, utifrån den lokalförsörjningsplan som vi tagit fram, ta beslut om prioriteringar vad gäller våra kommunala lokaler.

Mer om Hällefors kommun och ekonomin:

Investeringar har under år 2018 gjorts på 32,5 miljoner kronor. Större investeringar är i Skolpaviljongen på Klockarhagsskolan, Pihlskolans NO-sal, Stationsvägen etapp 1 och 2 samt stora VA-investeringar.

Hällefors kommun klarar det så kallade balanskravet för år 2018. Detta balanskrav har kommunen klarat varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret 2008.

Inför den nya mandatperioden har kommunen beslutat om en ny politisk organisation. Beslutet innebär bland annat att ett oppositionsråd nu har inrättas.

Hällefors kommuns resultat de senaste fem åren: År 2014: Plus 1,9 miljoner kronor; 2015: Plus 13,5 miljoner; 2016: Plus 32,4 miljoner; 2017: Plus 15,7 miljoner; 2018: Plus 18,1 miljoner.

