Kammarmusikfestival hemma hos Carl Jan till helgen - med massor av musik samt skådespelerskan Stina Ekblad

I programbladet till årets festival skriver Peter Eriksson, konstnärlig ledare för Saxå kammarmusikfestival: "Välkommen till årets festival med en härlig bukett kammarmusikverk. Fem uruppföranden blandas med örhängen från förr där Amanda Maiers och Elfrida Andree´s pianokvartetter, jubilaren Clara Schumanns musik, den älskade Johan Sebastian Bachs verk och en hel fransk afton ingår."

Årets tema i festivalen är "The Fairy Tales and Our Identity" eller sagorna och vår identitet. Fem nyskrivna Fairy Tales-kompositioner kommer att framföras där fyra är internationella och ett är svenskt av tonsättaren Andrea Tarrodi. Saxå kammarmusikfestival ingår, tillsammans med fem andra europeiska musikfestivaler, i organisationen Musma, Music Master on Air European Broadcasting Festival. Fem nyskrivna verk från musikfestivalerna i samarbetet kommer att uruppföras på festivalen i Saxå. Skådespelerskan Stina Ekblad medverkar i detta tema-program som berättare.

Årets invigningstalare vid invigningskonserten är Susanne Rydén, sångare, vd för Musik i Syd och preses för Musikaliska akademien.

Fram till den 29 juni pågår sedan kammarmusikfestivalen som traditionsenligt avslutas där den startar, med en konsert hemma hos Carl Jan Granqvist.

Läs hela Saxå kammarmusikfestivals program på saxa.se.