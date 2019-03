Helgkoll: Inga fel att vara plus eller plusplus på Örebrokrogen

Har du hört någon berätta om en fest du själv var på, och så låter det bra mycket roligare än det faktiskt var? Jag brukar tänka på det när jag får svårartade anfall av "fear of missing out" - rädslan av att missa något – förkortat FOMO.

Själv har jag hela våren lyckats missa Disco 40 plus i Konserthusets foajé. Det är Lars Ekbergs initiativ som blivit utsålt varenda gång. Fredagens är det sista för våren, men i höst ges nya chanser.

Det där med plusset i 40 är intressant. Lite skämtsamt tänker jag att varje plus står för tio år.

Då blir 40+ alltså 50, och 40++ skulle bli 60. En sorts kodspråk för upplevd ålder kanske. Klart är i alla fall att lusten att släppa loss på ett dansgolv inte är något som dör med åldern, men att det känns tryggast att göra det ihop med relativt jämnåriga personer.

Så skulle du råka vara 40-- (minus minus) går du nog hellre på Klubb Nattvard som lovar glatt världsdisco på Satin. På Strömpis svänger Göteborgsduon Aden x Asme sin Kasse, och för den som gillar ODZ blir Ritz inget No go – allt på fredag. Kvällen därpå kommer Markoolio till Ritz, medan lördagsklubbarna fortsätter på dansgolven. På Frimis bjuder Örebrobandet Papa Ugly in på lördag.

Missar du också discot i helgen så kommer här mitt bidrag för att bättra på din "FOMO": Fredag Eric Gadd, på Conventum, lördag Ole Børud och söndag Pernilla Wahlgren (båda Konserthuset).

Den som föredrar klassisk musik kan uppleva Drottningholms Barockensemble med blockflöjtsvirtuosen Per Gross på lördagens Bach-konsert i Olaus Petri kyrka.

Spännande verkar också lördagens vernissage i Hallsberg, den stora vandringsutställningen "Tidsresa" med samisk konst i toppklass. I Nora är det vernissage för en utställning med konstnärskollektivet Konstbunkern, NA:s kulturpristagare 2018. På Galleri O i Odensbacken blir det naturbilder av Göran Boström från Jämtland.

Dessutom har vi helgens tre utvalda tips, ett par dag:

1) Fräschare nostalgi med KSMB

Ett självkritiskt KSMB inser att de lät avhoppade medlemmen Johnny Sylvan falla genom samhällets skyddsnät medan de själva fortsatte som om ingenting hänt. Långt senare bestämmer sig sångaren Michael Alonzo och Steppan Guiance för att leta rätt på Johnny. Historien blev den 2,5 timme långa musikaliska föreställningen "En slemmig torsk", fylld av både gråt och skratt. Det här låter som ett intressant grepp jämfört med när andra gamla återförenade band åter ställer sig på scenen. Platsen är Hjalmar Bergman-teatern fredag.

2) Irländskt party på Clarion

Klä dig i något grönt, uppmanar Tullamore Brothers som firar St Patrick's firas på Clarion lördag. Kvällen till ära utökar de med irländska musiker som Christy O'Leary (på uillean pipes, irländsk säckpipa) och Junior Davey (på slaginstrumenten bodhran och bones). Dessutom blir det dans med Irish dance project.

3) Rep och randigt för 1–5-åringar

Det är inte så ofta vi får skriva om konserter som riktar sig till de allra yngsta. På söndag kommer Åsa Thorsén Mogensen och Petter Wickman till Betlehemskyrkan. Med sig har de snören som förvandlas till olika saker, men också instrument och sånger som alla kan förstå, oavsett språk.

LÄS OCKSÅ: Fransk film intar Roxy i dagarna tre – tänkvärt om miljön och ”helt underbara filmer”