Enligt Trafikverket kan tågen börja köra tidigast klockan 22.45 på torsdagen. En del avgångar har ställts in, och i vissa fall ersätts tågen med bussar på delar eller hela sträckorna, uppger Trafikverket.

Tågstationer där trafiken kan påverkas:

Floda, Göteborg C, Gårdsjö, Alingsås, Aspen, Aspedalen, Falköping C, Floby, Herrljunga, Jonsered, Lerum, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Västra Bodarne, Vårgårda, Skövde C, Laxå, Töreboda, Hallsberg.