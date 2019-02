Hållbar väg för Hallbo - eller Kejsarens nya kläder? Flera kritiska brev från medarbetare

På en konferens nu på onsdag och torsdag hålls möten om Hallbo. Då ska vd Hans Boskär presentera för styrelsen vad han åstadkommit när det gäller de påtalade bristerna i stiftelsens arbetsmiljö, där framför allt han och arbetsledningen ådragit sig hård kritik.

– Alla punkterna vd har att jobba med kommer inte vara åtgärdade redan nu, men vi vill se att det går framåt, säger styrelseordförande Magnus Andersson (S).

Det första brevet med skarp kritik mot vd och ledningen kom från Torbjörn Törnqvist strax innan jul. Törnqvist var arbetsledare vid renoveringsprojektet i Regnbågen, men fick nog av företagsledningens sätt att behandla sin personal och sa upp sig.

Sedan dess har fler brev lämnats till styrelsen från anställda, eller personer som har slutat.

"Siffrorna ser kanske bra ut som vd visar upp för styrelsen. Men personal är inga siffror. När personal försvinner så blir siffrorna sämre". Så står det i ett av breven. Medarbetaren vill vara anonym, men kallar sig En som bryr sig.

Just det brevet kommer från en person som inte har gett upp. Än så länge:

"Att känna sig olustig för att man ska till jobbet är inte bra, och i sämsta fall vet alla vad det kan leda till. Över tio personer har redan slutat på Hallbo sedan Hans Boskär tillträdde som vd. Rekord i omsättning, gissar jag", skriver medarbetaren.

Det framkommer också av det som berättas att fler överväger att sluta.

Enligt Magnus Andersson blundar inte styrelsen för de brister och bekymmer som lyfts till ytan.

– De saker som framförts gällande bemötande har jag tagit upp med vederbörande, säger han och fortsätter:

– Sen har vi ställt krav på vd att vidta åtgärder. Men det går inte på en vecka.

Kritiken mot Hallbos arbetsledning är massiv. När tänker styrelsen möta personalen?

– Vi har lyssnat på det som kommit till oss - eftersom vi gett vd skarpa åtgärdspunkter. Men vi kan inte gå in på person-nivå. Personalansvaret ligger på vd och styrelsen måste förlita sig på vd.

Hur tar ni ansvar då?

– Vi har gjort en kraftsamling runt renoveringsprojektet vid Regnbågen. Det kanske skulle ha behövts från början. Vi får se till att komma på banan nu i alla fall.

Rikard Bergström, som nyligen utsågs som fastighetschef på Hallbo, har nu även fått uppdraget att vara platschef vid bygget på Regnbågen.

Anställda ifrågasätter dock att styrelsen låter Hans Boskär och den nya fastighetschefen ansvara för ett så stort bygge som rotrenoveringen på Regnbågen. "Båda ledarna saknar erfarenhet av den typen av jobb", framförs i ett av de kritiska breven.

– Det är mycket tyckande och tänkande i det här. Jag har varit på bygget i Regnbågen. De som är där gör ett fantastiskt jobb, och stämningen är god, säger Magnus Andersson.

Rikard Bergström har flera jobb. Vid sidan av sina chefsuppdrag i Hallbo är Bergström vd i byggföretaget Billsgårdens bygg AB, med säte i Sköllersta. Vidare är han ledamot i styrelsen för eventbolaget Rividas AB, också med adress i Sköllersta.

Förutom Bergström har de nu även tillsatt två arbetsledare på Regnbågen, Anders Karlsson och Patrik Moberg.

Renoveringsarbetet vid Regnbågen är försenat 3-4 veckor. Sett till pengar rör det sig om en extra kostnad på runt en miljon kronor. Vad förstärkningen med platschef och dubbla arbetsledare kostar är oklart.

– Vi kommer att få en redogörelse över kostnadsbiten på styrelsemötet, säger Andersson.

När rot-projektet inleddes uppgav Hans Boskär att det blir 30 procent billigare för Hallbo att renovera Regnbågens 24 trapphus i egen regi, i stället för att lägga ut arbetet på entreprenör.

Siffrorna med jämförelsen ska ha tagits fram av en konsult och presenterats någonstans längs vägen. NA har försökt få fram den konsultrapporten, men inte lyckats. Varken Magnus Andersson eller tidigare ordföranden Hans Karlsson (S) säger sig ha sett den rapporten.

Etapp ett med sex trapphus är budgeterat till 36 miljoner. Men när NA i höstas frågade Boskär om priset för hela Regnbågen så uppgav han att det inte går att bedöma.

Ska inte en styrelse veta vad ett så stort projekt kostar innan man fattar beslut?

– Det kan man tycka. Någonstans finns en budget satt, och ett underlag som visar att vi kan göra det i egen regi, säger Andersson och tillägger:

– Min bedömning är att det är hanterbart. Just nu gäller det att komma i ordning. Vissa kostnader som tillkommit räknar vi med att kunna hämta in efterhand, när arbetet löper på.

Just att "få ordning" på arbetet i Hallbo var ett uppdrag som Hans Boskär fick när han tillsattes som vd på bostadsstiftelsen för tre år sedan. Breven till styrelsen, avhoppen och uttalanden från anställda som våndas väcker dock alltjämt frågor kring tillvägagångssättet.

NA har blivit kontaktad av flera anställda och före detta anställda på Hallbo, här är ett urval av det de berättar om:

Mattias: ”Jag blev utskälld av vd:n framför mina arbetskamrater”

”Hans Boskärs stora passion är att få leda, bestämma samt berätta hur saker och ting skall vara eller fungera. Men det blir ytterst påfrestande när samma person inte klarar varken kritik eller ifrågasättande.

Detta gjorde att jag själv hamnade i en bitter och nedåtgående spiral. Vid sådana tillfällen räcker det inte att man trivs med sina arbetskamrater.

Och en dag blev det för mycket. Jag ifrågasatte en arbetsinstruktion, och blev då utskälld av vd:n framför mina arbetskamrater i lunchrummet. Jag förklarade att instruktionen var bristfällig och att jag ville rådfråga mitt fack. Om facket skulle anse att Hans Boskär hade rätt, lovade jag att utföra arbetsuppgiften.

Då fick jag två alternativ: Utför uppgiften nu - utan att rådfråga facket. Eller så får du en skriftlig varning!

Jag tog varningen, då det första alternativet var helt förkastligt!

Därefter sökte jag nytt jobb, och sa upp mig så fort det var möjligt. Det var en av de bästa saker jag gjort i mitt liv.

Och styrelsen borde också vara nöjd över mitt beslut, då de själva vid senare tillfälle gjort dessa offentliga uttalanden:

"Det är klart att det alltid finns folk som är missnöjda på en arbetsplats" - Ewa Unevik.

"Personen i fråga som skrev brevet har sagt upp sig, och det står var och en fritt att göra det" - Magnus Andersson.

Det jag funderar över: När tänker någon från styrelsen möta personalen?"

Anonym: "Det här får inte fortgå"

En fortfarande anställd på Hallbo anser att situationen på bostadsbolaget är allvarlig.

– Det här får inte fortgå. Det är så illa.

Medarbetaren menar att planeringen inför rotrenoveringen i Regnbågen har varit alldeles för dålig.

– Det genomsyrar hela ledningen. Det är bråttom med att få resultat. Men hur man får resultat är oväsentligt.

Anonym: "Det blev en tystnadskultur"

En person som sade upp sig efter en lång tid i Hallbo är kritisk till stiftelsens ledning.

– Allt skulle gå via vd. Det var detaljstyrning. Och han skulle göra om allting.

Det blev en tystnadskultur. Ingen vågade öppna truten, för då fick man bara det i ansiktet tillbaka.

Får man ett gott råd följer man det. Men vi fick inga goda råd. Det blev bara knas.

Det var "my way or the highway"!