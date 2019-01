Hundratusen kronor har investerats i Alléhallens gym - som står obemannat vissa tider

Som NA rapporterat om tidigare övergick Alléhallens gym i kommunal styrning i oktober 2017. Under hösten fattade Hallsbergs kommun beslut om att investera ytterligare i gymmet, en satsning som nu är klar.

Framför allt har de kostat på en ny passeringssluss som gör det möjligt för medlemmar att gå in och ut från gymmet med hjälp av identifikationsarmband. Priset för slussen är 100 000 kronor, uppger Siw Lunander (S), bildningsnämndens ordförande.

Varför har ni valt att satsa på en inpasseringssluss?

- Det har kommit önskemål från medborgare som vill kunna träna på andra tider än de som varit, säger Siw Lunander.

De nya öppettiderna för Alléhallens gym är från klockan 05 till 23, måndag till söndag. Hur man tar sig in i lokalerna kommer att variera under dessa timmar.

De som vill träna under Alléhallens och badets normala öppettider använder den ordinarie entrén och simhallens omklädningsrum som vanligt.

Men väljer man att träna utanför Alléhallens normala öppettider får den så kallade slussen användas. Till den kommer man via en annan entrédörr vid byggnadens nordöstra hörn. Vid dessa tillfällen får bollhallens omklädningsrum användas i stället.

Långa öppettider gör att gymlokalen tidig morgon och sen kväll kommer att vara obemannad. På helgen, när badet stänger strax innan kl 16, rör det sig om ganska många timmar. Men det är inte något som kommunen ser som ett problem.

- Det kommer att ske rondering efter att gymmet har stängt. Så om det skulle hända något, att någon exempelvis blir sjuk, så kommer det någon dit. Det handlar också om att se till så alla lämnar lokalerna efter stängning.

Kommer det anslås skyltar eller liknande om att gästerna tränar på egen risk när gymmet står obemannat?

– Jag vet inte hur personalen i Alléhallen har diskuterat kring den frågan. Däremot har vi kollat av med andra gym i länet. I Örebro, till exempel, har vissa helt obemannat. Men vi vill ha tryggheten med att någon kommer och tittar till.

Utöver slussen har dörrar och lås bytts ut vid gymmet. Samtidigt har även andra delar av Alléområdet rustats upp. Bland annat har ett nytt domartorn byggts och simavdelningen renoverats.

- Det behövs, det blir slitet med tiden, säger Siw Lunander.

Oscar Palm driver privata gymmet Forma i Hallsberg. Inte heller de har hundra procent bemannat, men det rör sig endast om korta stunder mitt på dagen och på helgerna som ingen personal finns på plats.

– Visst, säkerheten är en aspekt, men för oss är det också en kvalitetsstämpel att det alltid ska finnas någon till hands att rådfråga när man tränar, säger Oscar Palm.

Hans erfarenhet är också att det blir mer stök i lokalen när ingen finns där. Det kan handla om allt från kvarlämnade drickor till att någon är oaktsam om utrustningen.

– Det finns ungdomar som tränar och som inte tar lika mycket ansvar när ingen finns med dem i lokalen. Obemannat innebär även en risk för att någon smiter in och tränar utan att ha gymkort, vilket jag tar för givet att det skulle kunna ske även med en sån sluss som nu finns i Alléhallen.

Enligt informationen på Alléhallens hemsida ska det dock fungera så att inpasseringsslussen bara tillåter en besökare i taget att passera in till gymmet. Inpassering är begränsad till en gång per person per 30 minuter.