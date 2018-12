Polisen hoppas att skottdramat i Hallsberg har fångats av övervakningskameror: ”Finns många kameror på stationen”

Under juldagskvällen sköts en misstänkt knivbeväpnad man i 30-årsåldern ned av polisen uppe på den inglasade gångbron över järnvägsspåren vid tågstationen i Hallsberg.

– Det finns på centralstationen kameror som har en hög teknisk kvalité på filmmaterialet. Vi tror att delar av händelsen kanske finns med där.

Polisen vet ännu inte vad som kan ha fastnat på filmerna från övervakningskamerorna.

– Det måste finnas vissa delar av händelseförloppet som har fångats in av kamerorna. Vi vet inte om just ingripandet har kommit med. Det får vi se när vi hämtat in materialet.

Flera gånger tidigare har polisen vid olika utredningar hämtat in filmmaterial från stationens kameror. Det gäller bland annat utredningen kring försvunne Patrik, som fångades på film när han lämnade tågstationen för att sedan spårlöst försvinna förra året.

– Vi hade även stor hjälp av filmmaterialet när vi utredde upploppen vid Alléskolan för några år sedan. Många va de inblandade fångades av kamerorna på stationen. Vi vet därför att kamerorna där filmar med en mycket god kvalité.

Polisen efterlyser även vittnen som kan ha fångat skottdramat på film.

– Vi vet att det finns ett vittne som filmat händelsen. Vi är otroligt intresserade av fler filmer om det finns. Det är oerhört viktigt att vi får in allt material som kan styrka upp vad som hände.

Under annandagen var polisen sparsamma med uppgifter om hur de arbetar vidare med utredningen kring den misstänkte mannen.

– Utredningsläget är mycket bra. Det finns en dokumentation som visar händelseförloppet väl. Jag kan inte gå in på vad den dokumentationen består av i nuläget.