Hallsbergsskytt sköt dubbelt världsrekord ”Jag hade räknat med en bra chans”

Efter en vår och försommar där tävling efter tävling tvingats ställa in till följd av coronapandemin har bågskyttetävlingarna så sakteliga öppnat upp under sommaren. Det är något som passat Leo Pettersson och hans formkurva väldigt väl. Den senaste tiden har den 17 årige bågskytten som representerar Järnvägens Bågskytteförening slagit flera svenska rekord i juniorklassen i barebow. När årets första bågskyttetävling sanktionerad av det Internationella bågskytteförbundet gick av stapeln i helgen var det så dags att ta nästa steg för Leo. Under söndagens tävling - Väsbyträffen i Upplands Väsby utanför Stockholm slog Leo till med inte mindre en två stycken världsrekord i just barebow. Med 614 poäng fördelat på 72 pilar från 50 meter på en 122 centimeters tavla stod det klart att två nya världsrekord var satta. Ett i cadetklassen, och ett i juniorklassen. Något som Leo sett fram emot länge.

– Att ha slagit rekord känns coolt! Det känns extra kul att det blev världsrekord i både cadet och juniorklassen. Juniorklassen kan jag tävla i några år till,men det här var min sista chans som cadet, säger den nyblivne rekordhållaren.

Vart det här något du hade räknat med?

– Ska jag vara ärlig så hade jag räknat med en bra chans. Jag har haft fokus under en längre tid på att slå rekordet just den här tävlingen så det här känns väldigt kul.

Trots de högt uppsatta målen inför tävlingen lyckades Leo hålla både nerver och koncentration i skick när det var dags att plocka fram sitt bästa ur bågen.

– Jag kände mig faktiskt ganska lugn under hela tävlingen idag. Det har känts bra under träningarna den sista tiden och formen har varit bra. Och jag började Alléskolan precis där jag går bågskyttegymnasiet. Det har varit jättekul och jag tror en anledning till att allt går bra är att jag har väldigt kul just nu.

Som nybliven världsrekordhållare tänker Leo tillåta sig att njuta en stund. Men inom kort väntar nästa tävling och även där finns ett mål att sikta mot.

– Kommande tävling som också den är sanktionerad av Internationella bågskytteförbundet hålls i Hallsberg 20 september. Där hoppas jag kunna sätta världsrekordet med 144 pilar. Förhoppningsvis lyckas jag och har då rekord i både 72 och 144 pilar.

Utöver världsrekord, finns det något mer du vill uppnå under hösten?

– Jo, det skulle vara att hitta en sponsor så jag kunde få tävla utomlands. Det skulle göra att jag utvecklades ännu mer. Så det hoppas jag på, men vi får väl se.

Fotnot: För att kunna slå världsrekord krävs det att tävlingen är sanktionerad av internationella bågskytteförbundet.