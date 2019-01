Melissa Sjöqvist från Kumla är årets första bebis - "Jag hoppas att hon ska bli en bra kampsportare"

– Vi trodde att hon skulle bli sista barnet för 2018, inte första barnet för det nya året, säger Jolina Sjöqvist, 23 år - förvånad och stolt mamma.

Värkarna började redan ett dygn tidigare, klockan 04.30 på nyårsaftonen gick vattnet. Hon och pappa Thananon Boonruang bor i Kumla. Klockan 08 åkte paret in till sjukhuset i Örebro. Under tiden de låg och väntade hann andra par komma in på BB och föda.

– Jag trodde inte att det skulle ta så lång tid. Men tack vare personalen här i Örebro gick allt jättebra, säjer Jolina Sjöqvist.

Och till sist kom alltså Melissa – 3550 gram tung och 50 centimeter lång.

Pappa Thananon, 23 år, har redan en utstakad bana för sin dotter.

– Jag vill att hon blir en bra kampsportare - det är min förhoppning.

Mamma Jolina hoppas å sin sida att Melissa ska bli duktig i skolan.

Det är parets första barn och de vet redan vilken typ av föräldrar de vill bli.

– Vi vill att hon ska våga berätta allt och inte känner att hon behöver hålla något hemligt. Vi vill att hon ska kunna lita på oss, säger pappa Thananon.