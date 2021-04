Halva laget får bottenbetyg efter chocken i Östersund • Fem skott fem mål • Lockades i fällan – här är alla ÖSK-betygen

Bobby Allain 1

Östersund hade fem skott på mål och gjorde fem mål. Efter den hållna nolla mot IFK Göteborg blev Allain uttagen i omgångens lag. Det är givetvis inte aktuellt efter den här insatsen. Otacksam uppgift när lagets totala försvarsspel fallerade.

Hussein Ali 2

Del av det läckande försvaret. Relativt hög felprocent i passningsspelet. Överspelad både vid 4–0 och 5–0.

Michael Almebäck 1

Var närmaste vittne till 2–0 och 3–0. Brukar vara oerhört tät och svår att skjuta förbi men inte den här gången. Stod i vägen för Aly Keita och fick frispark emot sig när Collander nickande in det som kunde ha blivit 1–1.

Andreas Skovgaard 2

En match där Östersund kontrade sönder ÖSK och dansken fick göra allt han är mindre bra på och väldigt lite av det han är bra på. Nickade snett och över på Gerzics fina pass efter hörna.

Daniel Björnquist (ut 45) 2

Utbytt i paus. Förmodligen mer för att få in Hjertstrands längre inläggsspel än att Björnquist var sämre än någon annan.

Johan Mårtensson 1

Fick täcka stora ytor och hade en omöjlig uppgift att täppa till alla läckor. Tappade överraskande enkelt en duell mot Ssewankambo som öppnade dörren vid 3–0-målet.

Dennis Collander 1

Startade bra men blev för het, lockades in i fällan och stötte bort sig i ett läge där ÖSK var i behov av trygghet på mitten. Jobbade hårt och skapade en del fasta situationer. Bättre till sin rätt som offensivare på högerkanten. Hade en nick i mål som blev bortdömd i första halvlek.

David Seger (ut 84) 2

Seger brukar vara strängt upptagen på planen. Nu var han i det närmaste osynlig. Slog trots allt en strålande passning till Galls chans i inledningen.

Deniz Hümmet (ut 84) 2

Hade ett fint skottläge där han sökte krysset men bollen gick utanför. Såg annars ut att ha svårt att hitta den snabba vägen till mål. Kom inte rätt i pressen. Varnad.

Romain Gall (ut 45) 1

Fick ÖSK:s bästa läge när det fortfarande stod 0–0 men skottet på David Segers fina passning var inom räckhåll för Keita som räddade. Offrad i Paus när Kjäll ville ha in Gerzic och kvar Seger och Collander.

Agon Mehmeti (ut 67) 1

Har skjutit ett skott på mål på två matcher. Och det skottet gick utanför. Lägger ner ett stort jobb på planen men är för sällan på plats inne i boxen.

►Ersättare:

Nordin Gerzic (in 45) 3

Kom in och gav laget mer trygghet med bollen vilket gjorde att man såg ut att ha kontroll i inledningen av den andra. 94 procent rätt i passningsspelet och slog tre nyckelpassningar.

Benjamin Hjertstrand (in 45) 2

Kom in för att skicka in längre bollar när ÖSK fortfarande hade en liten chans att komma tillbaka. Men lyckades inte komma in i spelet på det sättet.

Erik Björndahl (in 67) 2

Fick vänta länge innan han fick chansen av Axel Kjäll. Ett par nicklägen men hade inte någon träff på mål.

Jake Larsson (in 84)

Tillbaka efter en tids frånvaro men hann inte med speciellt mycket. Spelade för kort tid för att betygsättas.

Noel Milleskog (in 84)

Allsvensk debut för 18-åringen. Gjorde inga fel men spelade för kort tid för att betygsättas.

►Betygsskala

6: Utmärkt

5: Mycket bra

4: Bra

3: Godkänd

2: Inte godkänd

1: Dålig