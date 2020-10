Hammer: En missad chans för Lindgren att skriva in sig i historieböckerna – frågan är om han får en ny

8 000 polacker skrek sig hesa när Max Fricke trängde ut Fredrik Lindgren i den andra kurvan och såg till att örebroaren missade final under under fredagens GP-tävling. När sedan hemmaföraren Bartosz Zmarzlik löste en finalplats i heatet efter var gapandet nästintill maniskt. Alla förstod vad det betydde: Lindgren missade en chans att skriva in sig i historieböckerna och istället tog Zmarzlik steget till att bli en nationalhjälte.

Ett VM-guld för Lindgren hade gjort honom till den sjätte svenska världsmästaren genom tiderna och den första på 15 år. Ove Fundin, Björn Knutsson, Anders Michanek, Per Jonsson och så Tony Rickardsson hade varit ett rätt tungt att sällskap att ställa sig i samma skara som.

Det hade också tagit honom högt bland Örebroframgångar inom motorsporten. Även om Lindgren inte är uppe i samma legendstatus som Ronnie Peterson och Stig Blomqvist, åtminstone inte än, så hade meriten i sig varit där uppe bland Petersons dubbla VM-silver i formel 1 och med Blomqvists VM-guld i rally.

På två hjul hade ett VM-guld för Lindgren varit det allra största. Peter Bergvall tog förvisso två VM-guld i enduro, men speedway är en större och mer klassisk sport, vilket gör att jag hade hållit Lindgren högre.

Men inget av detta blev alltså verklighet. Det trots att Lindgren vann monsterheatet mot både Zmarzlik och Woffinden direkt under lördagskvällen. Det efter spektakulär körning och det var banne mig det bästa heatet jag någonsin sett.

Och att det skulle bli ett nytt heat mellan topptrion i semifinalen var ju nästan för mycket begärt. Lindgren visade på nytt klass och slog sina antagonister igen, men ändå räckte det inte. Zmarzlik säkrade VM-guldet och flög upp på pressläktaren för att fira guldet med sin familj tre meter till vänster om mig.

Bartosz Zmarzlik firade vilt och inte konstigt. Han såg till att han kommer att bli ihågkommen som en polsk speedwayikon. Blott 25 år gammal körde han hem sitt andra VM-guld. Trots att Polen är en så stark och stolt speedwaynation är det första gången en polack lyckas ta mer än ett guld. Tomasz Gollob och Jerzy Szczakiel tog båda varsitt.

Zmarzlik gjorde också något så ovanligt som att försvara sin världsmästartitel från i fjol. Han är bara den tredje att göra det sedan GP-serien startade 1995 och den tionde totalt sedan 1936 när det första världsmästerskapet avgjordes.

Zmarzlik tog chansen och frågan är om Lindgren får en ny. Jag tror säkert att han kommer att tillhöra världstoppen ett par år till, men känslan är också att det polska folket kommer att få anledning att vråla Bartosz Zmarzliks namn fler gånger framöver. Jag hade bara unnat Lindgren att få höra en svensk publik göra det med hans namn.