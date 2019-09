Hampus Ericsson avslutade säsongen som tia – flyger till USA för att träffa team: ”Finns många alternativ”

Det brittiska formel 3-mästerskapet avslutades med tre race på Donington park i helgen.

För Kumlakillen Hampus Ericsson, 17, blev finalen symptomatisk för hela säsongen. Dåliga kval har hindrat honom från toppresultat, med undantag för segern på Snetterton i maj.

– Helgen blev som de flesta andra ... Hela teamet var snabba på träningarna och testerna, men när vi skulle kvala på lördagen, efter att bilarna i GT-klassen varit ute och kört och lagt sitt gummi på banan, så var vi ingenstans, säger Hampus och fortsätter:

– Vi har inte haft den sista kunskapen för att ställa in bilen perfekt till kvalen, och kvalar man inte bra blir helgen svår. Det är det som varit vårt problem nästan varje gång.

Ericsson tog målflagg som nia, sexa respektive nia i helgens tre race, men fick fem sekunders tidstillägg och tappade fyra positioner i det andra, för att ha varit utanför banmarkeringarna.

I mästerskapet gjorde det varken till eller från, Ericsson blev tia, med 19 poäng till niondeplatsen och 48 till elfte. Teamkompisarna Neil Verhagen och Pavan Ravishankar blev femma respektive 15:e, men förarna i Double R Racing var det bara Hampus som vann ett race i år.

– Jag tycker att det har varit ett väldigt lärorikt. Vi har visat att vi kan vara längst fram, det är bara jämnheten vi saknar: Att vara snabba varje helg, att få till kvalet varje gång. Men man måste komma ihåg att det är min rookiesäsong i ett mästerskap som varit väldigt tufft. Jag har lärt mig väldigt mycket, men också gjort många misstag som jag inte kommer att göra om nästa år, säger Ericsson.

Var han kommer köra då är ännu inte klart. En ny säsong i brittiska F3-mästerskapet finns som ett förstahandsalternativ, en plats i Porsche Carrera cups juniorprogram är också en möjlighet. Men redan på måndagen flyger Hampus till USA för att se storebrorsan Marcus Ericssons i Indycar-finalen och träffa team i supportklasserna Road to Indy.

– Jag ska dit och kolla och träffa några team. Det känns väldigt intressant, men får vi inte ihop pengarna så går det liksom inte. Allt är en pengafråga. Men det finns många alternativ, säger han.

Road to Indy består av fyra steg, från det amerikanska F2000-mästerskapet via Indy Pro 2000, där svenske Rasmus Lindh ligger tvåa inför finalen, till Indy Lights som är USA:s motsvarighet till formel 2.

Brittiske Johnathan Hoggard, som var teamkompis med Hampus i formel 4 i fjol, vann två av tre race på Donington park, men lyckades ändå inte ta ikapp landsmannen Clement Novalaks försprång i mästerskapet utan slutade på andra plats.

Brittiska formel 3 2019

Slutställning efter 24 av 24 race: Clement Novalak, Storbritannien, Carlin, 505 poäng, 2) Johnathan Hoggard, do, Fortec, 482, 3) Ayrton Simmons, do, Chris Dittmann Racing, 450, 4) Kiern Jewiss, do, Douglas Motorsport, 438, 5) Neil Verhagen, USA, Double R Racing, 357 ... 10) Hampus Ericsson, Sverige, do, 284.