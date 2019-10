Han berättar om idolen Bob Dylan: ”Texterna är lika viktiga som musiken”

- Han är en skildrare av vår tid och texterna är lika viktiga som musiken. Han är min kille helt enkelt, säger Ingvar Öhrn, pensionerad lärare och föredragshållare.

Ingvar minns 1963 när han lyssnade på skivan The freewheelin´ Bob Dylan med bland andra låtar som "Blowin' in the Wind" och "Don't Think Twice, It's All Right".

- Då blev jag Dylanfreak. Jag har alla hans skivor, bootlegs och många bilder. Jag har hört honom närmare tio gånger live, lyssnar mycket på hans texter och sjunger ibland hans sånger på privata fester, berättar Ingvar.

Dessutom har han läst många böcker om artisten och allt detta kokar han ihop till ett föredrag den 20 oktober i Visholmen, Sjöängen, där han tar med publiken på en resa genom Bob Dylans liv och verk.

- Jag tar också med mig gitarren och sjunger några låtar av honom. Publiken kan också sjunga med.

Den 26 oktober är det dags för Askersundsgruppen Buckliga Boots att stega in på scenen i Stora salongen, Sjöängen. Ingvar kommer att guida publiken genom föreställningen Mr Tambourine man, Bob Dylans musik och poesi på svenska.

- Jag berättar en del anekdoter från Bob Dylans liv och läser citat ur böcker om honom. Det blir också ett bildspel på stor duk med ljudeffekter. Bandet kommer att spela drygt 20 låtar.

Buckliga Boots sjunger Bob Dylan på svenska och översättningarna har gjorts av Thomas Sandberg som är gruppens frontfigur. Övriga i gruppen är Håkan Rosén, Staffan Karlson, Torsten Loxbo och Lasse Algotsson. Med på premiären i Askersund är även jazzmusikern Pär Björk.

Bandmedlemmarna har spelat sedan 1976 i olika konstellationer. Flera har turnerat med andra grupper och artister som till exempel Ola Magnell och Gösta Linderholm.

Buckliga Boots har tidigare setts och hörts på Folk at heart och uppförde musikpoemet Swede hollow på Sjöängen 2017.

Föredraget den 20 oktober börjar klockan 17. Föreställningen den 26 oktober startar klockan 18.