Han fyller ett år som ordförande i Örebro Hockey: "SM-guld är ingen utopisk tanke – vi behöver tillväxt för att öka spelarbudget"

Lars Engström har en gedigen bakgrund i företagsvärlden. Att leda en idrottsförening som också är ett större företag var en ny utmaning för ett år sedan. Nu vet han mer.

– Jag tycker att det varit intressant. Även om jag inte spelat hockey själv så är jag ett stort fan av ishockey, och har gått och tittat på Örebro Hockey. Och när det blev så i min kalender att jag fick tid och möjlighet att kunna vara med och hjälpa till så ... ja, det har varit väldigt roligt.

– Man måste vara lite ödmjuk, och även om jag kan företag, så kan jag inte en idrottsklubb eller företaget Örebro Hockey. Det har varit en trevlig upplevelse, det är kul att jobba med klubben.

Hur mycket tid har du lagt på Örebro Hockey?

– Det har tagit lite mer tid än jag trodde, det är en del SHL-sammankomster, man träffar de andra klubbarnas ordföranden och direktörer, pratar om SHL:s strategi på längre sikt. Men som hockeyintresserad är ju det ett eldorado att få vara i.

Hur mycket är du involverad i som ordförande. Det är väl vd Mikael Johansson som är den operativa chefen?

– En styrelses uppgift är inte att vara inne i detaljer. Främst är det Mikael Johansson som är vd. Och från det näringsliv jag är van med är det vd som kör affären. Den som syns och tar beslut. Sedan har han en styrelse som han blir lite utmanad av, man studsar saker, bollar och följer upp. Man pratar långsiktigt, och framför allt ekonomi som är oerhört viktig.

– "Micke" har ju också en bakgrund i näringslivet, och vi har haft lätt att hitta varandra i rollerna ordförande och vd. Vi tycker nog båda att det ska vara som i, om jag uttrycker mig så, näringslivet.

Hur menar du då?

– Vi i styrelsen ska inte ha åsikter om laguppställningar eller värvningar. Och där tycker jag att styrelsen är bra, det är klart att vi pratar hockey runt fikabordet, men vi lägger oss inte i det sportsliga, det är inte vår uppgift. Jag tycker att valberedningen gjort ett bra jobb med att sätta samman en styrelse som har olika kompetenser. Det är ingen mening med att stapla samma kompetenser på varandra. Det är bra om man kompletterar varandra.

Som i vilket hockeylag som helst.

Behöver man någon sportslig kompetens i en styrelse?

– Ja. Det är trots allt en idrottsklubb. Annars vore det som en verkstadsindustri och sälja produkter vi inte vet vad de är. Det vore inte bra, och det intresset finns, även om vi inte försöker ta ut laget.

Han lyfter ofta och gärna fram Mikael Johansson.

– Han har en himla bra bakgrund. Han vet hur man driver företag, varit med som vd i näringslivet, och så har han spelat hockey själv på elitnivå. Det är väl en nästan unik kombination, tror jag. Men om vi i styrelsen inte tyckte om hockey, inte gick på matcher och tyckte att det var kul, då tror jag inte att det skulle bli bra. Vi brinner för hockey, men en del av oss är väl tokigare än andra. Jag försöker att inte missa en minut, men jag missade faktiskt en match i år.

Vilken?

– SHL hade ett ägarforum uppe i Skellefteå när det var full omgång. Jag fick se Skellefteå-Djurgården i stället för Örebro mot Färjestad. Det gjorde ont (skratt).

Du har varit i helt andra branscher. Hur ser du på skillnaderna, är du överraskad av något nu när du har en säsong innanför västen?

– Nej, det tycker jag inte, inte på något negativt sätt i alla fall. Det är kanske att näringslivets större företag nog har jobbat med processer mer, mandat och vem som gör vad. Men det tycker jag att Örebro Hockey också har, så här gör vi budget, så här gör vi när vi ska investera. Nu vet jag inte hur det såg ut före Micke Johansson, men jag tror att mycket av den strukturen kommit med hans erfarenhet.

Han utvecklar tankarna om var Örebro Hockey befinner sig just nu.

– I en mindre klubb, mindre i förhållande till ett företag, som också är ny på elitnivå, så har vi inte hunnit bygga upp de ekonomiska förutsättningar som en klubb som Färjestad har. Om de sitter på, ur minnet nu, 120 miljoner i eget kapital, så ger det en helt annan trygghet.

Örebro Hockey landade vid förra bokslutet på 6,4 miljoner kronor i eget kapital.

– 2017 var Örebro Hockey ganska illa ute, och där tycker jag att vi kommit en bra bit på kort tid. Samtidigt som det snävas åt med kapitalkraven, så det gäller för oss att vara vakna och fokuserade. Sedan är alltid likviditeten en utmaning, framför allt i klubbar som inte har så lång historik och inte byggt upp en ekonomisk trygghet. Det är något som utvecklats väldigt bra. Klubben har gjort ett väldigt bra jobb på kort tid sedan det nästan kapsejsade 2017. Det ska min företrädare (Staffan Dahlgren), Micke och alla som varit inblandade ha stor cred för.

Men vi behöver hitta lönsam tillväxt för att kunna finansiera en ökad spelarbudget, för det krävs på sikt för att kunna vara med och konkurrera.

Örebro Hockey har, i en studie som gjorts, visat sig vara fjärde bäst i Sverige på sponsring.

– Jag och styrelsen har ambitionen att klubben ska vara "the best show in town". Det man pratar om före och efter matcher, på arbetsplatser, i skolor, på middagar och så. Att vara stället man vill gå till även om man inte har det extrema hockeyintresset. Det ska vi sträva efter, och i mångt och mycket är vi kanske redan där.

Men allt kan bli bättre?

– Det är väldigt viktigt. Vad vi än uppnår i form av partnerskap, nätverk, publik, så måste vi alltid verka för att bli bättre.

Örebro Hockey är redan en av landets ledande klubbar på sponsring, har 97 procent beläggning publikt i arenan. Hur ska klubben bygga en större ekonomi?

– Jag tror att målet att komma topp sex varje år, gå direkt till kvartsfinal, är rimligt. Det känns inte som hybris, jag tycker att vi bevisat att vi tagit ett steg på vägen. Men man måste vara ödmjuk och inse att det gäller att snäppa upp lite till. Och det kommer att kräva en högre spelarbudget. Det är vi överens om i styrelsen och på alla nivåer i klubben.

Spelarbudget idag, hur ser den ut?

– Vi ligger ganska snittmässigt i dag, kanske något under medel. Men ska vi komma topp sex kontinuerligt så måste vi växa. Vi är duktiga på partners och nätverk, vi kan få upp lite till i publik, men det finns inte mycket mer att hämta där. Vi måste tänka hur vi ska kunna växa ekonomiskt. Mat och dryck är en sådan sak, där gör många av de andra klubbarna mer. Det kan vara ett tillväxtområde. Merchandise, tröjor och souvernirer och så, det är många som gör mer än vi där.

– Men sedan kan man tänka större, äga fastigheter som många gör, bredda arenan, men det är ett väldigt långt kliv som jag ser det. En möjlighet är att få till någon form av multiarenakoncept.

Men i det du nämner är ändå möjligheterna begränsade. Ser du andra vägar?

– Många av de andra klubbarna är inne i fastigheter, men det är i så fall på längre sikt. Men det viktiga tror jag är att bredda sig lite, men komma ihåg att det är hockeyn i centrum. Om man tittar på de årliga sammanställningarna om SHL-klubbarna så ser man att många som drar igång kringaktiviteter som ligger en bit i från hockeyn inte alltid får lönsamhet i det. Och intäkter utan lönsamhet blir i stället ett problem.

– Men vi behöver hitta lönsam tillväxt för att kunna finansiera en ökad spelarbudget, för det krävs på sikt för att kunna vara med och konkurrera. Det är en utmaning vi har, inte minst med tanke på att vi har i stort sett fullt i arenan och redan är väldigt starka på partnersidan.

Intresset, publik och partners, har redan visat på uthållighet. Det har varit flera tuffa år av de sju i SHL hittills.

– Det har varit flera tuffa år sedan vi gick upp, och att få vara i serietopp var en självförtroendebyggare för hela organisationen. Sedan visade det sig kanske att det tar ett tag att hamna där permanent.

Det är inte bara att etablera sig. Det tar tid, hur man ser på sig själv och hur andra ser på klubben?

– Det är många pusselbitar som ska dit på plats, saker att lära. Det ska byggas en kultur, förståelse för att Örebro Hockey finns och är att räkna med. Här gillar jag visionen som är satt i klubben, att vi ska vara Sveriges bästa hockeyklubb totalt. Sportsligt och när det gäller upplevelsen.

– Om man inte försöker bli bäst, varför ska man då hålla på? Sedan får man ju vara realist också, men jag tycker inte att det är en fullständigt utopisk tanke att Örebro Hockey kan vinna SM-guld.

Hur känner du, det är snart årsmöte igen. Vill du fortsätta?

– Ja, haha, det är inte jag som bestämmer, men jag tycker att det här är kul. Jag slutade arbeta operativt i april i fjol, och har tänkt att fylla min dag till halvtid med styrelseuppdrag. Jag känner mig ganska nöjd med portföljen, och ska jag ranka vad som är roligast att hålla på med så är hockeyn nummer ett. Det är väl ett svar på frågan.

Lars Engström

Ålder: 56.

Bor: I villa i Sörby.

Familj: Sambon Lena, 58. Dottern Linn, 34. Sonen Anton, 24.

Tidigare verksam i: Sandvik, Atlas Copco, Munters, BE Group. Idag verksam som styrelseordförande i Botnia Exploration, Terraroc och i Samhall, Normet där han sitter i styrelsen.

Aktuell: Ett år som ordförande i Örebro Hockey.