Han gör bostäder av sågbladsfabriken "Inspirationen är engelska townhouse"

Jan Pettersson gillar gamla hus. Nu rustar han ett helt industriområde i Nora som förvandlas till stadskvarter. Vi hälsade på i norra delen av kvarteret Bryggeriet i Nora.

Kvarteret Bryggeriet i Nora är rustat sedan några år. För tre år sedan inledde Jan Pettersson arbetet med att rusta den andra halvan av området, den som varit en sågbladsfabrik.

Där byggs nu om för att förvandla fabriken till bostäder. Arbetet är dyrt och krävande men byggentreprenören Jan Pettersson är entusiastisk. Han är van att ta sig an gamla byggnader och renoverade nyligen det gamla sanatoriet i Adolfsberg i Örebro till bostäder.

- Jag gillar inte de där lådorna som byggs i dag. Jag tycker om gamla hus, säger han när vi ses för att titta runt i det nya bostadskvarter som växer fram.

Utgångsläget är som sagt en gammal sågbladsfabrik. När den byggdes på 1800-talet leddes vattenkraft från intilliggande Hagbyån via stora vattenhjul och roterande stänger in till fabriken. Där fanns till och med en del av forsen som leddes rakt in under fabrikshuset.

- Genom åren har sågverksfabriken byggts ut med andra hus. Det nyaste huset är från 50-talet, fortsätter Jan.

Fabriken är borta sedan länge. Under senare år har området mest stått och förfallit. När området blev till salu, slog Jan Pettersson till.

Jan Pettersson satte igång att planera ombyggnaden av kvarteret Bryggeriet med hjälp av bland andra arkitekt Ida Westergren som också ritat lägenheterna i gamla sanatoriet i Örebro.

Arbetet med att förvandla industriområdet till bostäder har inneburit mycket arbete, både administrativt och rent hantverksmässigt.

Bland annat har all jord mellan fabriken och Hagbyån fått grävas bort då den var kontaminerad. En del byggnader har visat sig vara i sämre skick än man först trodde och i taken visade det sig att det fanns asbest som måste saneras bort.

I vissa hus har konstruktionen varit så dålig att hantverkarna fått bygga en stålkonstruktion inne i husen som bär upp det hela. På andra hus har delar fått rivas och byggas upp igen för att det varit i så dåligt skick.

Intill ån har hantverkarna fått bygga upp en mur som ska klara ett så kallat hundraårsregn. Ett av husen står väldigt nära bron över ån och därför ska kommunen och Jans byggfirma flytta vägen och göra den bättre.

Men trots detta och de stora kostnader det inneburit är Jan Pettersson fortsatt positiv. Delar av husen är nu klara. Där har en privatläkarstation flyttat in liksom en frisör. I december flyttar de första hyresgästerna in i lägenheterna.

- Totalt blir det 44 lägenheter när allt är klart. För att det ska funka, lägger jag upp arbetet på en femårsplan, säger Jan.

Totalt är renoveringsarbetet beräknat att kosta 70 miljoner kronor. Hittills har det kostat 19 miljoner, berättar han.

Det är mycket pengar men Jan kompromissar inte med kvalitén. Fönstren är specialbeställda från Vinäs snickeri i Dalarna. De ser ut som de gamla och stora fönstren men är helt moderna. Fönsterbänkarna är gjorda av kalksten för att hålla. Det ligger vitlaserad ekparkett på golven och mitt i kvarteret ska det bli en parkliknande trädgård för de boende.

- Inspirationen är engelska townhouse, säger Jan när vi går runt och tittar på de stora, ljusa och luftiga lägenheter som växer fram.

De första lägenheterna är redan uthyrda, berättar han.