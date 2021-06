Han gör musik om flytten till Kulturkvarteret

Delar av Kulturskolan har redan flyttats till Kulturkvarteret och man har hunnit med några provlektioner och inspelningar i de nya lokalerna. Men det är först efter sommaruppehållet, vecka 35, som den ordinarie undervisningen börjar där.

Ändå har flytten redan gett kreativa ringar på vattnet.

– Jag skrev låten ”By the Black River” när jag satt och väntade på en elev i ett av den gamla Kulturskolas stora fina hörnrum där man genom fönstret ser Konserthuset och Kulturkvarteret. Kulturskolan, Konserthuset och Kulturkvarteret – tre byggnader som ligger längs Svartån som på en symbolisk linje, skriver Rasmus H Thomsen i ett mejl om den första låten på hans nya EP.

Sedan han började släppa solopianomusik i mars tidigare i år har hans musik streamats över 60 000 gånger.

– Med den nya EP:n hoppas jag på mitt lilla sätt att sprida positiv information om Örebros nya Kulturkvarter som både visuellt och snart även med sin verksamhet lyfter Örebro som en viktig och inspirerande stad.

Den andra låten handlar om Kulturkvarterets arkitektur där har han tonsatt byggnadens rutor och fyrkantiga former. Den tredje och sista låten heter ”Children in the House”.

– Jag föreställer mig den positiva känslan när folk har börjat att använda Kulturkvarteret och hittar inspirerande aktiviteter, skriver Rasmus H Thomsen som utöver sin tjänst som pianolärare på Örebro kulturskola också är medlem i jazzgruppen SE-Quartet.

Lars Hilmersson, verksamhetschef för Kulturskolan, instämmer i förhoppningarna om att flytten ska leda till en nytändning för personalen som den senaste tiden jobbat mycket på distans.

– Kulturskolan och all personal har varit hårt belastad det senaste året. Men flytten blir en positiv injektion, nu får vi nya fantastiska lokaler och förhoppningsvis är pandemin över snart – jag hoppas att det här blir en nystart.

Förutsättningarna finns åtminstone där.

– Att få sådana här förutsättningar som vi fått här är ganska fantastiskt, att bygga nya lokaler där man anpassar helt efter verksamhetens behov från scratch. Det är vi ganska ensamma om i landet, säger han och beskriver hur kulturskolor ofta inhyses i ombyggda lokaler eller gamla skolor där man får göra det bästa av situationen.

– Här har vi haft möjlighet att ställa krav på allt från akustiken till eluttagen. Sen är det klart att vi fått kompromissa utifrån ekonomi men vi har kunnat säga att vi ska ha en bildsal, en danssal och ett slagrum – bara det är få förunnat, säger han och tillägger:

– Det kommer bli så häftigt nu när vi kan samla alla konstformer på samma ställe, det gör att vi kan jobba mer ämnesöverskridande.