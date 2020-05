Han har jobbat ensam i 16 år – eldsjälen om ÖSK:s historiska beslut: ”Tjejerna har inte haft det lätt”

ÖSK fotbolls medlemmar klubbade som sista punkt på årsmötet igenom förslaget att ta in damfotboll i föreningen. Klubbens allt-i-allo Jonas Ask följde omröstningen i en mjuk fåtölj på ÖSK:s kansli.

Direkt efteråt välkomnade han beslutet.

– Tjejerna har inte haft det så lätt. De har kämpat på år för år och vi har inte kunnat ha några visioner utan försökt att klara ett år i taget. Nu får vi helt andra resurser i ryggen. Framförallt så får vi en stark organisation i ÖSK Fotboll, säger Jonas Ask.