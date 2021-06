Han skapar en osynlig barriär kring Asker: ”Jag gillar science fiction”

Öystein Thorsen har gjort egna produktioner i drygt tio år och har hunnit med bland annat kortfilmer, dokumentärer och en kortare spelfilm. Han har ofta jobbat ensam och när idén till Askerzon formades för ungefär fem år sedan utgick Öystein Thorsen utifrån det han kommer åt, sitt eget hem utanför Asker.

– Då tänkte jag: Okej, om jag inkluderar hela Asker, vad kan det vara för någon story? säger han.

Öystein är själv ett stort fan av science fiction och tyckte att det vore kul att göra något som sticker ut lite.

Fördelen med något osynligt är ju att det kostar ingenting

– En massa specialeffekter blir svårt. Men om det kommer ett rymdskepp och så märker de som bor i Asker att de är inspärrade i en osynlig och dödlig barriär... och fördelen med något osynligt är ju att det kostar ingenting, säger han och skrattar.

– Utmaningen blir såklart att få publiken att leva sig in i situationen.

Men Asker känns ju inte speciellt sci-fi?

– Det blir en kontrast som jag tycker är intressant. Att sätta ett litet samhälle i en unik situation och försöka angripa det realistiskt. Kan man få en vanlig svensk skog att verka som en läskig inspelningsplats?

När Öystein skrivit manus har han utgått från närområdet. Barriären i filmen korsar riksvägen och Odensbacken blir plötsligt omöjligt att nå för de inspärrade Askerborna.

I början av maj märkte Öystein att manuset i princip var färdigt och han frågade då i lokala facebookgrupper om någon kunde tänka sig vara med i en spelfilmsproduktion. Han fick snabbt positiv respons.

– Det visade sig att min närmsta granne är en skådespelartalang. Han var här och provfilmade och han var svinbra.

Öystein har också kommit i kontakt med ett par några kilometer bort, där den ena är ljud- och ljustekniker och den andre har kameravana. Grannar ställer upp och lånar ut sina tomter och hus för inspelning.

– När huvudkaraktären cyklar ner till sin moster, då har jag föreställt mig grusvägen här. Nu har jag kollat med en stugägare längs med vägen så nu är det spikat att det blir mosters stuga, säger Öystein.

Förhoppningen är att vissa centrala positioner kan hyras in från kontakter i Örebro. Men de flesta, inklusive Öystein Thorsen och hans medproducent och fästmö Sølvi Bronse Goldmann, jobbar gratis.

– Jag tycker egentligen alla ska ha lön men det är ett annorlunda projekt med låg budget och jag är jättetacksam att alla ställer upp med sin egen tid, säger Öystein.

De flesta av skådespelarna bor också i närområdet eller i Örebro, även om några utifrån också har fått en roll.

– Det mesta är häromkring så det blir väldigt lokalproducerat.

Öystein och Sølvi hoppas även få ekonomiskt stöttning från lokala företag. Silon i Odensbacken är nu spikad som en av inspelningsplatserna.

– Den blir en underjordisk bunker. Det blir fantastiskt. Men det kräver att någon kan hjälpa till med att inreda den.

Det finns en hel del praktiska uppdrag att lösa, såsom att hitta ett bilvrak, skapa rymdskeppet, och att fixa iordning "bunkern". Dessutom finns två scener där det behövs runt 20 statister. Så även om många av skådespelarna är klara behövs det fler för att ro filmen i land.

Planen är att spela in det mesta under sommaren och att filmen är klar i början av 2022. Även om det är ett lågbudgetprojekt är ambitionen att få in filmen på någon festival, eller kanske sälja den till tv, något som Öystein lyckats med förut.

– Kanske hade jag kunnat komma på en idé som är lite mer "safe", men det är kul att pusha det ibland. Men det är en väldig fallhöjd på det här i och med att jag har engagerat halva byn och stuckit ut hakan.