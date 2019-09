Han startar onsdagsklubben Club Universal på krogen för studenter: ”Jag är en doer”

Själva namnet Club Universal har en viss Örebrotradition.

– Det fanns en klubb som hette så förr i Örebro, och som var för studenter. Jag tyckte det kunde vara ett kul koncept att köra det igen, säger Oscar Olofsson.

2004 var lokalen Klaras, nu är lokalen Watt – och den som kan sin lokala kroghistoria vet att adressen alltså är densamma.

Oscar Olofsson är en 20-årig örebroare som precis gått ut musikestetiska programmet på Karolinska gymnasiet, börjat plugga film på Örebro universitet, men också gör musik under namnet Phantom Banner. Han har också kopplingar till företaget Sajko Sweden, som bland annat ger ut Örebroguiden. Just Örebroguiden har för övrigt gott om mingelbilder från just Club Universal när det begav sig för femton år sedan.

Konceptet beskrivs av Oscar Olofsson som "den ultimata hemmafesten, fast på klubben en onsdag". Kvällen är öppen för alla, men studenter har rabatt.

– På övervåningen ska vi ha schlagermusik, där nere kör vi dansgolvsdängor från 70-tal till nutid. Liveakterna kan vara vilken musik som helst, så länge de levererar med positiv energi.

Första kvällen passar han själv på att stå på scenen under sitt artistnamn Phantom Banner, följd av Emil Wahlström som uppträder under namnet WHLSTRM.

Hur fick du idén?

– Jag var på Live at heart förra året, och det var inte så många lokala artister med. Då tänkte jag att det måste finnas en plats för lokala artister att komma och uppträda. Och sen när klubbar stänger och inte längre kör onsdagar, då saknas det också ett ställe där studenter kan festa.

Men hur tog du steget från tanke till att starta en klubb?

– Jag är en doer, det är därför.

Men om andra lagt ner – finns det verkligen underlag i Örebro för en onsdagsklubb?

– Det har varit ganska stor efterfrågan i de kretsar där jag rör mig. Där är det många som snackar om att det saknas någonstans att gå ut på onsdagar.