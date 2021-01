Han tar steget från att skriva musik till Örebro Hockey och ÖSK till solodebuten

Artist: Mikael Jinneskog

Titel: ”Timo”

Genre: Pop

Tidigare i januari släppte Mikael Jinneskog singeln ”Timo” på digitala strömningstjänster som Spotify.

Om artisten: Det här är Mikael Jinneskogs debut under eget namn. Han har tidigare medverkat i flera olika Örebroband som ”Stairs” och ”Höga berget”. Jinneskogs har också skrivit låtar åt både Örebro Hockey och ÖSK.

Artisten själv om låten: ”Jag har hållit på med musik sedan tidiga tonåren. Först var jag väldigt intresserad av Guns N’ Roses för att sedermera snöa in på The Beatles. Men för att vara helt ärliga så har denna debutsingel, ”Timo”, inget gemensamt med Guns N’ Roses och väldigt lite med The Beatles. Det är dock frågan om pop, men knappast det som i dagens läge brukar kännetecknas som pop, med stark refräng och ett udda ämnesval.”

