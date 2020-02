Han var doldisen bakom de svenska storstjärnorna – nu ska örebroaren ut på sin första egna turné

På fredag, den 21 februari, startar turnén på Frimis. Och en vecka senare åker Ludwig Hart till Stockholm för att spela på Nalen.

– Men det var otroligt häftigt att spela på Frimis senast, och det blir en slags hem-känsla. Jag är taggad på att komma igång, säger Ludwig Hart.

Men att komma hit har förvisso tagit sin tid, speciellt har det tagit tid att göra skivan. Han berättar att det tog runt fem till sex år att få den klar. Och det kanske var för att han flyttade från Stockholm till Örebro för ungefär två år sedan.

– Det började när jag skulle få mitt första barn. Jag och min låtskrivarkollega Emil sa ”nu eller aldrig, vi börjar bli för gamla - det är bara att köra”.

– Och nu är vi här. Allt hände på samma gång jag flyttade hit, köpte hus, skaffade barn och släppte en skiva.

– Det har blivit lättare att göra musik sedan jag kom hem. Kanske för man är tryggare i livet här.

Just här, i Örebro, har Ludwig sitt andra jobb. Förutom att göra musik och spela på gig, jobbar han också i den relativt nyöppnade affären Örebro Musikservice.

– Det kommer från början av att jag gillar gitarrer och samlar på dem, och jag gillar musikprylar.

– För mig är kontrasten viktig – från att sitta i studion och spela musik med samma människor till att träffa mycket folk om dagarna.

Musiken som Ludwig spelar beskrivs som ”sätta-sig-i-bilen-och-bara-dra-rock”. Han gillar roadtrippfilmer och den Springsteenska stilen. Vem han är som artist har han svårare att sätta fingret på.

– Jag vet inte hur jag är som artist, jag är nog bara mig själv. Jag är nog ganska lugn och nere på jorden. Och tar en sak i taget.

Vilket leder honom in på vart artisteriet började.

– Jag spelade på skolavslutningen i sjuan. Det var otroligt läskigt, men otroligt härligt att bara få slå på guran. Jag har alltid varit ganska blyg, men det var då jag hittade att det var mitt sätt att bara köra på.

Sedan dess har han skrivit och släppt många låtar och bara kört på. Han har bland annat varit förband till Mauro Scocco och Tomas Andersson Wij.

Ludwig och Andersson Wij spelade den första konserten tillsammans på Göteborgs konserthus.

– Det var helt fullsatt och knäpptyst. Och man hörde när jag ramlade ut på scenen, man hörde varje fotsteg jag tog. Man behövde bara öppna munnen, och det kändes som hela världen hörde en.

På en soundcheck, innan en konsert i Örebro, kom Mauro Scocco fram till Ludwig och uppmärksammade att hans musik var väldigt bra.

– Han såg mig när jag sjöng och från ingenstans nappade han på det jag gjorde. Det mynnade ut i ett samarbete. Han producerade och spelade på min senaste singel, ”Purpose of love”. Det kändes overkligt på något sätt.

Tillsammans med Andersson Wij har han också spelat Scoccos låt ”Himlen runt hörnet”.

Förväntar du dig samma känsla igen nu när du gör en egen konsert ?

– Oh ja! Absolut. Det blir stor skillnad att göra det själv. Det är otroligt härligt och smickrande att kunna göra det.

Om mindre än en vecka är det dags för turnén. I samband med den har Ludwig fått en hel del medial uppmärksamhet. En fråga som har dykt under intervjuerna i det senaste handlar om hans låt ”Cowboys”. Och frågan som ofta ställs är ”Hur känns det att vara den enda cowboyen i Sverige?”

Jag, som intervjuar Ludwig, kan inte låta bli att just ställa denna frågan när han berättar om det.

– Jag är absolut ingen cowboy. Många verkar ha lite svårt att förstå vad låten egentligen handlar om. Hela kontentan är: trying hard still no cowboy. Den handlar om att hålla sig över vattenytan, om att försöka passa in, men att det på ett eller annat sätt alltid går åt skogen.

– Och den handlar också om en vän till mig som hamnade otroligt snett och mådde dåligt. Trots att han försökte och försökte gick det hela tiden bakåt.

– I det här fallet är uttrycket ”Cowboy” en metafor för något ouppnåeligt.

Längre fram i vår kommer Ludwig Hart att släppa en till singel. Han är hemlighetsfull när det gäller vad mer som är på gång.

– Det kommer en skiva till, men jag kan inte lova när den kommer.