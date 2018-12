Första hemmaförlusten för Lif Lindesberg: "Får inte ske, det är vår borg"

Lif Lindesberg har haft ett strålande facit på hemmaplan. Men under söndagen förlorade man med uddamålet mot HK Aranäs, och fick se sin fina svit bruten.

– Det känns verkligen mycket att vi förlorar hemma. Det får inte ske på såna här villkor, vi har nog bäst publik i hela serien och det här är våran borg. Så det är ju det jobbigaste, för vi har haft självförtroende här hemma. Det spelar ingen roll vad det står i matchen, om vi leder eller ligger under, vi har alltid kört ändå. Så hemma är det inte rolig att förlora, säger Fatlum Ahmeti till Sporten efter matchen.

Ahmeti själv gjorde sex av lagets sammanlagt 21 mål. Man låg under med 13-10 i paus, jämnade ut så smått i andra halvlek och förlorade till sist med 22-21. Målstark i Lindesberg var även Jesper Nilsson med fem mål.

– Det var en seg match idag faktiskt. Det var bra två lag som var rädda att förlora poäng, så det var jättebra spel bakåt från båda lagen. Det som avgjorde i slutändan var att vi slarvade lite mer än dom. Vi hade för få bra perioder i anfall, säger Ahmeti.

På slutet fick man chansen, då man tilldömdes en straff med nio sekunder kvar. Dessvärre missade man den.

– Vi är vana att göra mycket mål. I och för sig så släpper vi in mycket också, men idag slarvade vi mycket med tekniska fel i våra dåliga perioder. Just nu är det bara deppigt, och vi får kolla närmare under veckan på vad som gick fel. Det finns säkert bra saker, målvaktsspel och försvarsspel till exempel. Men såhär direkt efteråt vill man ju bara glömma matchen.

Lif Lindesberg – HK Aranäs 21-22 (10-13)

Plats: Lindesberg Arena

Publik: 623

Målskyttar, Lif Lindesberg: Axel Magnusson (1), Jesper Nilsson (5), Bashkim Gashi (3), Albin Järlstam (2), Jesper Jakobsson (2), Martin Boija (1), Fatlum Ahmeti (6), Karl Zetterlund (1)