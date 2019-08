Häng med till AUGUSTI 1969 – Woodstook, Hotell Stinsen och Peter Flack! Lyssna på låtarna som spelades – och läs vad Nerikes Allehanda skrev om

Vi som valt musiken:

Hans Gustafsson (var 24 år 1969) – Gillar jazz och blues.

Håkan Pettersson, kallad ”Håkan Pop” (var 17 år 1969) – Gillar pop och rock.

Ruben Hansson (var 27 år 1969) – Gillar schlager och sånt.

I augusti 1969 var Woodstock Festival månadens stora musikhändelse. Det kommer att höras spår av detta i spellistan. Nu kör vi!

Siw Malmkvist: ”Lyckans ost”

Siw är en lyckans ost på Svensktoppen hela augusti. (Ruben Hanssons val.)

Anna-Lena Löfgren: ”Minns du de'?

Minns du de'? – Att Anna-Lena också var på Svensktoppen hela månaden och låg trea den 31 augusti. (Ruben Hanssons val.)

Michael Holm: ”Mendocino”

Och ni som åkte omkring i Tyskland kanske hörde och minns den här covern på Sir Douglas Quintets låt. (Ruben Hanssons val.)

Creedence Clearwater Revival: ”Bad moon rising”

CCR spelade på Woodstock Festival på söndagen den 17 augusti. Kanske vet de inte om att de ligger sexa på Kvällstoppen när de kliver upp på scenen mitt i natten. (Ruben Hanssons val.)

Gunnar Wiklund: ”Jag ser tillbaka”

Gunnar är glödhet 1969 och dyker upp på Svensktoppen med nya låtar nästan varje månad. (Ruben Hanssons val.)

Nannie Porres: ”You don't know what love is”

I augusti sjöng hon denna fina ballad på Stockholmsterrassen vid Sergels torg i Stockholm. Första plattan i eget namn kom 1971. (Hans Gustafssons val.)

Eero Koivistoinen Quartet: ”Rock & roll”

1969 vann hans kvartett ensembletävlingen vid jazzfestivalen i Montreux. (Hans Gustafssons val.)

Janis Joplin & The Kozmic Blues Band: ”Summertime”

Mitt i natten den 17 augusti 1969 kliver Janis och hennes band upp på scenen i Woodstock och gör denna historiska konsert. (Hans Gustafssons val.)

Jimi Hendrix: ”The star spangled banner”

Och tidigt på måndag morgon den 18 augusti 1969 äntrar Jimi Hendrix Experience scenen i Woodstock och visar att man med lite ”hjälp” kan prestera även i ottan. (Hans Gustafssons val.)

Blood, Sweat & Tears: ”Spinning wheel”

Det stora amerikanska bandet, med blås i sättningen, spelar sin andra stora hit Spinning Wheel på måndagen den 18 augusti 1969 i Woodstock. (Håkan Pops val.)

Elvis Presley: ”In the ghetto”

Under tre veckor i augusti 1969 toppade Elvis den svenska Tio i topp-listan. På hemmaplan gör han en bejublade konserter på International Hotel Las Vegas hela augusti. (Håkan Pops val.)

Robin Gibb: ”Saved by the bell”

Robin Gibb hade lämnat sina två bröder i Bee Gees och fick under augusti en stor hit med solodebuten ”Saved by the bell”. (Håkan Pops val.)

Stevie Wonder: ”My cherie amour”

Stevie Wonders lite mjukare poplåt låg högt på listorna i både England och USA under augusti 1969 men inte alls i Sverige. (Håkan Pops val.)

Johnny Cash: ”A boy named Sue”

Innan augusti 1969 tog slut toppade Johnny Cash amerikanska Hot 100 med Shel Silversteins ”A boy named Sue”. (Håkan Pops val.)

Hela spellistan

Ja, den hittar du på Spotify under namnet 1969 Augusti i Rubens Hanssons profil.

Och så lite godbitar ur NA för 50 år sedan:

5 augusti 1969: ”Bytte bilen mot en hund”

Jo då, rubriken stämmer faktiskt. För efter att 9-åriga Anna-Carin Sundin vunnit en slogantävling knep Anna-Carin förstavinsten som bestod av en sprillans ny Saab 99 – värd närmare 19 000 kronor.

Men Anna-Carin var måttligt imponerad av vinsten. Hon gjorde i stället en deal med far sin. Om han fixade en hund åt henne kunde han få sälja bilen.

Resultatet blev en bulldogsvalp vid namn Ymer.

5 augusti 1969: ”Närmare 100 kronor kan en dag i Kolmården kosta”

Ja, det är ju inte så att man rycker till av förfäran – men man får betänka att 50 år passerat sedan den där rubriken skrevs. Vad en dag i Kolmården skulle gå på i dag för en hel familj är kanske svårt att räkna ut exakt – men en nolla till lär behövas.

11 augusti 1969: ”Goddag, jag heter Jocke”

Märtha Holmberg i Kumla hade egentligen tänkt köpa en undulat, men väl på plats i djuraffären ändrade hon sig snabbt. I stället blev det en stare, men inte vilken stare som helst utan en beonstare från Indien.

”Goddag, goddag” hördes inifrån buren, och Märtha föll direkt. Beonstaren fick bli med hem, och utrustades med namnet Jocke.

12 augusti 1969: ”Illegala soptippar i Nora”

Det är minsann inte bara nu för tiden som folk dumpar skräp lite hur som helst – och var som helst. I Nora jobbade hälsovårdsnämnden hårt i augusti 1969 för att försöka lokalisera vilka som kastat skräp i naturen. Som här till exempel – vid Fransåsen strax utanför Nora.

14 augusti 1969: ”Frövipojkar hemma efter två månaders kolonivistelse”

”Borta bra, men hemma bäst”. Det gamla ordspråket passade bra in när 9-årige Urban Karlsson, 9-årige James Collin och 11-årige Christer Karlsson anlände till Frövi igen efter två månader på koloni på Västkusten. Den 17 juni hade äventyret börjat, och nu var det dags att slänga sig i famnen på släkt och vänner.

För bröderna Karlsson var det andra året på Galtarö, men första för James. Men alla tre var rörande överens: Vistelsen hade varit så rolig att någon större hemlängtan aldrig infunnit sig.

15 augusti 1969: ”Ny rektor i Karlskoga”

De här dagen presenterades Sven-Helmer Lidwall i tidningen, eftersom han precis fått jobba att leda Aggeruds rektorsområde i Karlskoga. Sven-Helmer hade tidigare basat över ett betydligt större område i Falun, men tyckte sig drunkna i administration och pappersjobb på bekostnad av skoleleverna och den egna familjen. Så det blev en flytt till Karlskoga:

”Trivseln är viktigare än pengar och karriär”, konstaterade han.

16 augusti 1969: ”Har ni lott 418 683? Väl bekomme!”

Spänningen var olidlig! På Lindhska bokhandeln i Örebro hade någon köpt lotten som skulle komma att dras som högsta vinsten i Penninglotteriet! Satt man med lott nummer 418 683 kunde man se fram emot att lösa in 350 000 kronor.

18 augusti 1969: ”Pippi bäst i parken”

Det var en överlycklig 9-årig Marie Olsson som tog emot förstapriset i Brunnsparkens amatörtävling denna augustidag för 50 år sedan. Med sin sångtolkning av Pippi-låten vann hon juryns röster, och för publiken berättade hon stolt att prispengarna skulle användas till en ny cykel.

Men vänta lite nu – för kolla noga på bilden. Känner du igen konferencieren? Inte? Det är ju Peter Flack!

18 augusti 1969: ”Det var Ronnies stora dag”

Det hade vankats Kanonloppet i Karlskoga, och den som glänst mest var Ronnie Peterson. Så här skrev Nerikes Allehandas dåvarande sportchef Olle Åkerborg i sin krönika:

”Allt annat i idrottsväg denna veckohelg förbleknade förstås mot Kanonloppet, Karlskogas gigantiska motorevenemang, som lockade 35 000 personer till Gelleråsen på två dagar. Självfallet är det Ronnie Petersons och Reine Wisells framgångsrika härjande i Formel 3-klassen på kontinenten, som drivit publikintresset i höjden igen efter några års tillbakagång. Ronnies säkerhet som F3-förare är imponerande.”

20 augusti 1969: ”Affärsinnehavarna i Laxå får hård konkurrens av orter med systembolag”

Denna dag riktades fokus mot Laxå, som beskrevs som ett nybyggarsamhälle dit många valde att rikta sitt flyttlass. Men hängde servicen med i samhället, vad gäller butiker och nöjesliv? Och skulle möjligen kommersen må bra av ett eget systembolag i Laxå?

Bland de intervjuade i artikeln fanns Nils Kalm, som under denna tid drev en av Laxås två herrekiperingar. Han var bestämd i sitt svar:

”En sån är säkert mera till fromma än fall för köpingen och dess invånare. Att försöka hindra folk att använda starka drycker genom att inte driva handel i Laxå är närmast skrattretande.”

22 augusti 1969: ”De första stegen på nioårig skolväg”

Skolstarten har lockat till läsning i alla tider, och detta år hängde Nerikes Allehandas reportageteam med 7-årige Rolf Andersson som skulle börja första klass på Adolfsbergs skola.

”Jag heter Rolf Mattias Andersson, och har 37 fiskar i ett akvarium hemma. Jag har en och femti i veckopeng, och läser Kalle Anka, Buster, Dennis och agenttidningar. Jag ska bli snickare när jag blir stor – har redan byggt lådor och fågelholkar.”

Så presenterade sig Rolf – eller ”Roffe” som han kallades. Spörs just om det blev en snickare av honom?

27 augusti 1969: ”Nu lönar det sig vara dagmamma”

I 16 år hade Sonja Larsson arbetat som dagmamma, och den här dagen var hon med i Nerikes Allehanda tillsammans med sitt dagbarn Johan. Hon kunde med glädje konstatera att hon med åren upplevt en ökad status vad gäller yrket, vilket också speglat sig i den ekonomiska ersättningen.

Det konstaterades också att efterfrågan på dagmammor var stor, men att väntetiden i Örebro trots allt bara låg på omkring en månad.

29 augusti 1969: ”Det är vi som är Stinsen i Hallsberg”

Den här lördagen handlade det i tidningen bland annat om det sprillans nya Hotell Stinsen i Hallsberg. Officiellt skulle invigningen ske på måndagen ett par dagar senare, men i praktiken hade man redan börjat jobba. Fem miljoner kronor hade bygget kostat, och källarmästare Rudi Hubner var den som fått äran att basa över den mycket stolta och förväntansfulla personalstyrkan.

