Häng med till NOVEMBER 1969 ► Lyssna på topplåtarna ►NA skrev om monsterstormen

Vi som valt musiken:

Hans Gustafsson (var 24 år 1969) – Gillar jazz och blues.

Håkan Pettersson, kallad ”Håkan Pop” (var 17 år 1969) – Gillar pop och rock.

Ruben Hansson (var 27 år 1969) – Gillar schlager och sånt.

Ruben Hanssons val:

Siw Malmkvist: Zum Zum Zum

Siw surrar in med den här låten på Svensktoppen i mitten på november och håller sig kvar fem veckor.

Robert Broberg: Carola

Fem veckor på Svensktoppen får också Robban med den här tvivelaktiga låten om en tysktalande madam.

Jean-Francois Michaël: Adieu Jolie Candy

Ni som åkte runt i Frankrike då för femtio år sedan kanske hörde den här ”Fransktoppslåten”.

Janne Önnerud: Kärlekens hus

Från september till december får Janne Önnerud besjunga sitt hus fyllt av kärlek på Svensktoppen.

Agnetha Fältskog: Zigenarvän

Och apropå kärlek – den 23:e november kommer den här gränsöverskridande kärleksförklaringen in på Svensktoppen och blir kvar sex veckor.

Hans Gustafssons val:

Nu i höst är det 50 år sedan Manfred Eicher grundade skivbolaget ECM (Edition of Contemporary Music) i München. ECM:s motto är "The Most Beautiful Sound Next to Silence". Här en handfull album som släppts under 50 år.

Keith Jarret (piano): My Song (1978)

John Abercrombie (gitarr): Timeless (1975)

Jack de Johnette (trummor): Alabama (2016)

Mathias Eick (trumpet): Oslo (2011)

Wadada Leo Smith (trumpet): Passage (2016)

Håkan Pops val:

Oliver: Good Morning Starshine

Låten från musikalen ”Hair” toppade Tio i topp hela månaden.

Fleetwood Mac: Oh Well

Singeln parkerade på Englandslistans övre placeringar i november 1969

The Band: The Night They Drove Old Dixie Down

Den här låten, från albumet ”The Band” släpptes på singel.

The Archies: Sugar Sugar

Påhittade gruppen toppade Englandslistan hela november 1969 men låg aldrig på Tio i topp.

The Hollies: He Ain't Heavy, He's My Brother

Stor hit med den engelska gruppen.

Hela spellistan

Den hittar du på Spotify under namnet 1969 November i Rubens Hanssons profil.

Och så lite godbitar ur NA för 50 år sedan: