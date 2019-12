Happy New Year – Nyårsklassiker som manar till eftertanke

Så är tiden kommen då ABBAs fantastiska ”Happy New Year” kommer att spelas allt oftare fram till nyår, och en tid efter. Problemet är att många tror att den är en glad hyllning till helgen, trots molltonarten. Liksom Bruce Springsteens ”Born in the USA” är budskapet allt annat än glatt. (”Born in the USA” är en grym vidräkning av USAs krig i Vietnam.) Texten till ”Happy New Year” handlar om en mänsklighet, som trots visioner och drömmar, verkar gå mot sitt förfall. I fri översättning lyder texten:

Champagnen är slut och brasan har falnat.

Här är vi, du och jag, med en känsla av förlust och tomhet, och den gryende dagen känns så grå och trist, så olik gårdagen.

Nu är det dags för oss att säga Gott Nytt År.

Måtte vi alla nu och då ha en vision om en värld där varje granne är vår vän.

Måtte vi alla ha förhoppningar och vilja att försöka.

Om inte kan vi lika gärna lägga oss ner och dö. Du och jag.

Ibland kan jag se hur en ny värld växer fram, och jag ser hur den gror i askan av våra liv.

Ja, människan är en idiot som tror att allt blir bra genom att kämpa på med lera upp till anklarna.

Och utan en aning om att hon är helt vilse, fortsätter hon att streta på i alla fall.

Det syns mig nu som att alla drömmar vi hade förut är döda.

Det finns inget kvar förutom konfetti på golvet.

Det är slut på decenniet

och under det som kommer –

vem vet vad som väntar oss och vilka lögner som kommer att spridas?

Som sagt: En fantastisk sång men som inte alltid hamnar i rätt sammanhang. Gott Nytt År!?

Ulf Köhlmark

Örebro