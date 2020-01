Här använder sig polisen av nya tekniken – i rånarjakten: ”Utveckling som är otrolig”

I början på 2016 fanns ett 60-tal UAS hos polisen i Sverige. Det är polisens egen typ av drönare utrustad med olika tekniska verktyg som kan hjälpa polisen i arbete vid sök av personer, vid olyckor – och vid allvarliga brott.

Drönare heter det inte när polisen använder det utan då kallas farkosten för UAS, eller unmanned aerial system.

Den sattes också in snabbt i samband med att tre personer trängde sig in hos en familj i Vivalla och under pistolhot tvingade till sig ett kassaskåp som de sedan flydde med.

– Den har väldigt många användningsområden, säger Kenneth Johannesson och fortsätter:

– Vi kan se hur stadsbilden ser ut, om det ligger något som är dolt från marksyn, om det är något som är undanskuffat eller om det finns något på ett tak.

Polisens användning av UAS har ökat mer och mer. Och det kommer bli vanligare i framtiden.

– Oh ja, snart har vi den på varje utsättning. Men vi behöver bli fler utbildade förare, säger Johannesson och fortsätter:

– Det är en utveckling som är helt otrolig.

