Här är alla vinnare från nattens Oscarsgala ► Historiskt pris ► Trendbrottet ► Kritikernas dom

Frances McDormand ("Nomadland") och Anthony Hopkins ("The father") belönades med priserna för bästa skådespelare. 83-årige Hopkins är därmed den äldste skådespelaren att vinna en Oscar, och snuvade förhandsfavoriten Chadwick Boseman på priset. Den avlidne skådespelaren har hyllats postumt på flera galor för sin rolltolkning i "Ma Raineys black bottom" under säsongen.

Sångerskan Molly Sandén medverkade på en förgala till Oscarsgalan, med ett förinspelat nummer från den lilla staden Husavik på Island, där hon tillsammans med en barnkör framförde den Oscarsnominerade låten "Husavik (my hometown) från filmen "Eurovision Song Contest: the story of Fire Saga".

Låtskrivarna Savan Kotecha, Fat Max Gsus och Rickard Göransson fick dock se sig besegrade av "Fight for you" från filmen "Judas and the black Messiah".

Storfavoriten "Nomadland" plockade sin första statyett i regissörskategorin. Chloé Zhao, som är född i Peking, är därmed den första kvinna med asiatiskt ursprung att få regipriset, efter Kathryn Bigelow ("The hurt locker").

För en gala som på senare år har kritiserats hårt för sin bristande förmåga att prisa kvinnor och rasifierade innebar årets upplaga ett trendbrott. Inte minst eftersom 17 statyetter (36 procent) delades ut till kvinnor, vilket är Oscarsrekord, skriver The wrap.

En förhandsfavorit som levde upp till förväntningarna var sydkoreanska Youn Yuh-Jung som för sin mormor i "Minari" prisades för bästa kvinnliga biroll.

– Människor i USA och Europa brukar uttala mitt namn fel, men i kväll är ni alla förlåtna, sade hon i sitt tacktal.

På grund av pandemin hölls årets uppskjutna gala inte vid Dolby Theater som vanligt. Däremot fanns de nominerade på plats, antingen vid Union Station i Los Angeles eller vid flera utvalda direktsändningsplatser världen över. Det var galastasser på i stället för de mer vardagliga utstyrslar som man vant sig vid under diverse digitala galor den senaste tiden.

Flera av kvällens presentatörer – galan hade inte en värd utan uppdraget gick som en stafett mellan ett tjugotal skådespelare och regissörer – passade på att kommentera både pandemi och politik. Skådespelaren och regissören Regina King sade att om rättegången mot polisen Derek Chauvin (som i förra veckan fälldes för att ha dödat George Floyd) hade slutat annorlunda så hade hon troligtvis burit militärkängor i ställer för finskor.

Galaregissören Steven Soderbergh hade på förhand uttalat en ambition att skapa en intim och filmisk gala, men kritikerna verkar inte nöjda.

"Steven Soderbergh misslyckades totalt med sin ambition att göra årets Oscarsgala 'som en film'. Ironiskt nog blev det en av de minst filmiska galorna som mest påminde om ett vilset kalas utan feststämning", skriver Helena Lindblad på Dagens Nyheter efter galan.

Enligt Kulturnyheternas filmkritiker Fredrik Sahlin var galan "tråkig och utan espri".

– Det kändes som att titta på "årets anställd" på en Finlandsbåt, säger han i SVT.

Men Maria Brander på Expressen skriver att Oscarsgalan tjänade på det mer intima tilltalet.

"Över huvud taget var, den annars så stela Oscarsgalan, roligare än vanligt. Lite rumphugget slut kanske, men evenemanget tjänade på den mer intima miljön, och blev en lyckad surrogatgala med stjärnorna ur nya perspektiv", skriver hon.

Emma Gyllestad/TT

Miranda Sigander/TT

Fakta: Årets Oscarsvinnare

Oscarsvinnare:

Bästa film: "Nomadland".

Bästa kvinnliga skådespelare: Frances McDormand ("Nomadland").

Bästa manliga skådespelare: Anthony Hopkins ("The father").

Bästa regi: Chloé Zhao ("Nomadland").

Bästa kvinnliga biroll: Youn Yuh-Jung ("Minari").

Bästa manliga biroll: Daniel Kaluuya ("Judas and the black Messiah").

Bästa originalmanus: "Promising young woman".

Bästa manus efter förlaga: "The father".

Bästa internationella film: "En runda till" (Danmark).

Bästa animerade långfilm: "Själen".

Bästa låt: "Fight for you" ("Judas and the black Messiah").

Bästa originalmusik: "Själen".

Bästa klippning: "Sound of metal", Mikkel EG Nielsen

Bästa kostym: "Ma Rainey's black bottom".

Bästa makeup: "Ma Rainey's black bottom".

Bästa foto: "Mank".

Bästa scenografi: "Mank".

Bästa specialeffekter: "Tenet".

Bästa ljud: "Sound of metal".

Bästa dokumentärfilm: "Bläckfisken och jag".

Bästa kortfilm: "Two distant strangers".

Bästa animerade kortfilm: "If anything happens I love you".

Bästa dokumentärkortfilm: "Colette".