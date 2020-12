Här är bästa klapptipsen – där du undviker trängseln inne på köpcentret

Sofia Gustafsson

1. Presentkort hos ett studieförbund

I en tid och på en plats av överflöd är frågan inför jul ofta något i stil med den klassiska: ”Vad ger man den som redan har allt?”. Men om det är något vi aldrig kan bli helt mätta på så är det kunskap. En riktigt omtänksam julklapp till jul är förstås lite folkbildning i form av en kvällskurs.

2. Prenumeration på Storytel

Jag vet att ljudboken inte har samma status som den fysiska boken, men det är inte så dumt att lyssna på David Thurfjells ”Granskogsfolk” på den långa skogspromenaden eller Moa Martinsons ”Kvinnor och äppelträd” när du diskar undan julbordet.

3. Handla hos Konsthantverkarna

På många håll i landet har Konsthantverkarna en lokal förening. De säljer de egna medlemmarnas arbeten samt arrangerar utställningar för medlemmar och gästande konstnärer. Här brukar man kunna hitta fantastiska och unika serveringsfat, ljushållare, smycken och mycket mer. Samtidigt som man stöttar den lokala konsthantverksscenen.

Kristian Ekenberg

1. Ett presentkort på teater eller konserthus

Scenkonsten var svårt sjuk redan i våras. Nu är den döende. Vi vet inte när samhället kan återgå till något som liknar det normala, men scenkonsten måste kunna planera för en framtid efter pandemin. För teatrar och konserthus är det svårt att spika program för en osäker vår som kommer, men många erbjuder presentkort till valfria föreställningar. Se det som ett sätt att investera i framtidens kultur!

2. En tjock bok

Julveckorna är en tid när vi får möjlighet till den lite mer koncentrerade läsningen. Kanske denna jul ännu mer än vanliga, då de stora kalasen inte blir av och vi får mer tid att kura hemma. Läs då någon bok som är så tjock att du skulle bli avskräckt i den hektiska vardagen. Två tegelstenstips från året som gått är Klas Östergrens "Renegater" och Hilary Mantels "Spegeln och ljuset".

3. Prenumeration på Tidningen Vi

Tidningen Vi har under de senaste åren verkligen ryckt upp sig och numera finns det alltid mycket läsvärt i den. Artiklar som gör sig bäst att läsa lustfyllt i en tidning av papper.

Elias Zazi

1. Prenumeration på Spotify premium

Coronapandemin har förändrat våra beteenden och en konsert, teaterföreställning och liknande levande evenemang är inte längre kulturupplevelser vi med lätthet kan ta del av när vi vill. Som julklapp i år vill jag istället ge ett sex månaders abonnemang på musiktjänsten Spotify premium så att man även fortsättningsvis kan tillgodogöra sig musik, om än inte levande.

2. Abonnemang på digitala streamingtjänster

Annat jag vill beställa från tomten är ett abonnemang i någon av alla de populära streamingtjänsterna som finns på marknaden; Netflix, Viaplay, HBO Nordic, C More, Telia Play, Dplay Premium, Disney plus och Amazon Prime. Förutom tusentals filmer finns här också musikkonserter, teater, opera och ståuppkomik.

3. Valfri bok

En trevlig bok kan aldrig bli fel. Välj en du själv gillar eller du tror läsaren gillar. Rent spontant skulle jag nog rekommendera Henry Chadwicks ”Den tidiga kyrkans historia”. Intressant bok, men varning för att den kan vara väldigt tråkig för fel person.

Marcus Berglund

1. Handla på din lokala bokhandel

Det är tufft för många denna pandemi, men jag känner lite extra för de lokala bokhandlarna. Var andedräkten i den konstgjorda andning som måste till för att rädda dem kvar i deras svåra kamp mot pandemi, e-handel och streamingtjänster – handla massor av böcker och handla dem lokalt, i butik.

2. Stötta din favoritpodd

Det finns en växande och allt mer kvalitativ uppsjö av poddar i alla tänkbara ämnen. För många kulturarbetare har sådana uppdrag blivit ett sätt få lite inkomst ett läge där allt övrigt är nedlagt och inställt. Hitta din favoritpodd och stötta den ekonomiskt, och därmed också dig själv som konsument eftersom du hjälper det du gillar att finnas kvar och utvecklas.

3. Gräv där du står. Vem du än är och var du än befinner dig, är du en liten, liten länk i en enormt lång kedja av spännande händelser och livsöden. Skippa tv-serierna i jul och lägg istället tiden på att upptäcka back-storyn till ditt eget, pågående livsdrama. Läs på om din by eller stad. Släktforska, prata med gamlingar, läs sockenkrönikor, lär dig släktforska och upptäck att verkligheten kan bjuda på spänning som matchar vilken streamingtjänst som helst.