Här är de som tävlar i kvällens Melodifestival – Bergendahl gör ett nytt försök: ”Kanske åker jag ut med huvudet före”

När Linda Bengtzing kliver upp på Scandinaviums scen på lördag blir hon den soloartist som har tävlat flest gånger i Melodifestivalen – hela sju gånger.

– Varje gång jag tänker på rekordet tänker jag "hur gammal är jag egentligen?". Men det är fantastiskt. Jag minns självklart alla städer och låtar, men det jag minns sämst är den här staden, berättar 45-åringen.

Det var nämligen i Göteborg som Linda Bengtzing debuterade i Melodifestivalen med låten "Alla flickor" 2005.

– Jag hade ingen aning om vad som förväntades av artisterna, vilken press det sätts på en. Och när journalisterna kommer, pulspåslaget man får. Det finns några luckor där så att säga, det är helt blankt.

Den här gången uppträder hon med låten "Alla mina sorger".

En annan veteran som är tillbaka i tävlingen är Anna Bergendahl. För tio år sedan vann hon Melodifestivalen – men lyckades inte kvala in till final i Eurovision. Förra året tävlade hon med "Ashes to ashes", och nu gör hon ett nytt försök med låten "Kingdom come".

Men hon förhåller sig ödmjukt till tävlingsmomentet.

– Jag tror inte att någon skulle säga att de inte vill vinna. Men det är väldigt hård konkurrens och mycket kan hända längs vägen. Kanske åker jag ut med huvudet före på lördag, men jag ska ha väldigt kul, säger Anna Bergendahl.

Dotter tävlade 2018 med låten "Cry", men trots att hon hyllades av kritikerna och var favorittippad gick hon inte vidare. I år gör hon ett nytt försök med bidraget "Bulletproof", som hon beskriver som sin mest kommersiella låt hittills.

– Då var jag inte riktigt redo för att tävla i musik. Jag vet inte om jag någonsin tycker att det är en bra grej. Men då var jag inte taggad på det heller, utan ville bara visa upp min låt. Nu vill jag tävla och se hur långt jag kan gå, säger hon.

Lördagens tävling bjuder på två debutanter: Klara Hammarström med "Nobody" och Paul Rey med "Talking in my sleep". Dessutom gör Mendez comeback, den här gången tillsammans med Alvaro Estrella, med låten "Vamos amigos".

En artist som däremot fortfarande inte har anlänt till arenan är Jan Johansen. Efter att Thorsten Flinck diskades fick veteranen hoppa in med kort varsel, och ska framföra den till Thorsten Flinck specialskrivna låten "Miraklernas tid".

– Det var ju väldigt tätt inpå det hände, så vi får se hur det går för honom, säger Dotter.

Men jag vet själv från när jag och Måns gjorde ”Walk with me” (2019), då fick jag höra låten första gången en och en halv vecka innan vi körde den som mellanakt – så det går. Jan är rutinerad, han ska nog klara det galant.

Fakta: Rösta i andra deltävlingen

Det går att rösta både med Melodifestivalens app och via telefon. Däremot går det inte att sms-rösta.

► Klara Hammarström – "Nobody"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Jan Johansen – "Miraklernas tid"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Dotter – "Bulletproof"

Telefonröster: 099-208 03 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 03 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Mendez featuring Alvaro Estrella – "Vamos amigos"

Telefonröster: 099-208 04 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 04 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Linda Bengtzing – "Alla mina sorger"

Telefonröster: 099-208 05 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 05 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Paul Rey – "Talking in my sleep"

Telefonröster: 099-208 06 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 06 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Anna Bergendahl – "Kingdom come"

Telefonröster: 099-208 07 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 07 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Sofia Sundström/TTJens Bornemann/TT