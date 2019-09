Här är din guide till Live at heart: ”Går du på en spelning missar du 22 andra”

180 akter har valts ut bland 3000 sökande artister, och konkurrensen för att få spela på Live at heart har aldrig varit så stor som i år. Att musiktidningen Gaffa och bokningsbolagen United Stage och Jubel har egna scener innebär också att festivalen har fler namnkunniga namn än vanligt.

Eftersom Live at heart firar tio år kommer en del favoriter tillbaka, akter som dragit mycket publik eller som det talats mycket om efteråt (se listan nedan).

- Billy Momo har enligt ryktet gjort den Live at heart-spelning som dragit mest folk någonsin, säger festivalkoordinator Magnus Tunmats.

Med åren har också tyngdpunkten på olika genrer förändrats, från americana till mer pop och hiphop, allt efter vad som kan gå hem hos publik och bokare. I och med att urvalet varit så stort har det också gått att närma sig målet om jämställd scen.

- Vi har haft en del avhopp, men nu har vi väl hamnat på 45/55 procent kvinnor och män, säger Magnus Tunmats.

Ett av årets band syntes också ta emot ett antal tolvor på Eurovision – tjeckiska Lake Malawi.

– Vi bokade dem långt före på Eurovision, så vi var lite rädda att de inte skulle komma nu när det gått så bra för dem, men det gör de, konstaterar Magnus Tunmats.

Under festivalen brukar alltid nya publikfavoriter utkristallisera sig – där ryktet gör att publiken växer från kväll efter kväll. För den svåra konsten för varje Live at heart-besökare är förstås att hitta rätt i utbudet.

– Det är ju 23 spelningar samtidigt. Det innebär att om du går och lyssnar på en artist så missar du 22, ler Åke Lundström, vd Live at heart.

► Guide: Vilket festivalprogram passar dig bäst?

Gillar du hiphop, pop eller vill se det mest udda Live at heart har att erbjuda? Vi har bett Magnus Tunmats om hjälp för att få ihop en guide som passar just dig.

Lokalpatrioten

Här kan du förstås inte missa Lolita Pop, som firar 40 år som band, och Meadows, som gör sitt tionde Live at Heart. Bilden av Örebro som en stark musikstad stärks ännu mer om du söker upp Anna Fogel, Ludwig Hart, Lovisa Krantz och DSH5.

Hiphoparen

Kitok, My son the Hurricane, Shah, ShaoDow, Myra Monoka, The Razzones - det här blir en lista med bredd av beatboxmästare från Berlin, hiphopfunk från Kanada, ninjahiphop och norrländsk guldhiphop. Vad betyder ens ninjahiphop? Scenshow ska i alla fall brittiska ShaoDow bjuda på.

Popsnöret

Mycket högkvalitativa popakter blir det i år. Här kommer tips på en bråkdel av vad som finns att snöa in på: Magnettes, Mary Popkids, Lake Malawi, Like Elephants, brenn. och Glenn Udéhn.

Musiknörden

Är du typen som söker något extra, så kan Joy Cut erbjuda filmisk instrumental musik från Italien, och så har vi före detta Kent-managern som gör musik för tjänstemän under namnet Byråkrat. Andra artister att hålla utkik efter är Wohl, Swedish Tiger Sound och ShitKid.

Internationalisten

Nyfiken på artisterna som åkt riktigt långt eller kanske kommer från en liten ö i Engelska kanalen? Då kan du leta upp Valkyre från Japan, Flux från Taiwan, Fede Cabral från Argentina, Alluri från Indien eller varför inte The Recks från Guernsey.

LAH-veteranen

Brukar du besöka Live at heart och vill återse dina favoriter. På listan av återvändare till 10-årsjubileet finns publikfavoriter som Billy Momo, The Magnettes, Meadows, Anna Fogel, Dimpker Brothers och Wolf & Moon.

Garantisökaren

Du vill inte chansa, därför söker du namnen som redan är mest etablerade i festivalens stora utbud. Därför ser du till att planera in Rebecka Törnqvist, Kristofer Åström, Moa Lignell, Kitok, Lake Malawi, Nina Kinert, Swedish Tiger Sound, Viktor Olsson – och så klart Lolita Pop. Det här är bara några av toppnamnen, som visar hur fantastisk årets line-up är.

Festivalkoordinatorn

Här är artisterna som Magnus Tunmats själv inte kommer att missa: Lolita Pop, Kitok, Glenn Udéhn, Gula Gången, ShitKid, Amparito och Leni Kravac. Den som vill ifrågasätta den här listan eller diskutera akterna som bokats i år kan alltså förmodligen hitta honom i publiken här.

