Här är expertens tips inför torsdagens V5-trav i Örebro

Tips övriga lopp

Lopp 1: 7 S.G.Fallajah (Göran B Andersson) – 5 Akbar – 4 Dansa. Outs: 3 Quarcio Ducal.

Lopp 2: 1 Cash Alo (Anna Erixon) – 9 Bombibitt S.I.R. – 8 Monday Moon. Outs: 3 Ridgehead Ice.

Lopp 8: 11 Listas Snövit (Marcus Hultman) – 4 Diamanti – 5 Kronbruden T.J. Outs: 1 Adonis Rich.

Lopp 9: 12 Corleone (Jan Henriksson) – 2 Johnny Gitar – 8 Made No Fear. Outs: 9 Hades Di Quattro.

Lopp 10: 3 Made For Heaven (Torbjörn Simberg) – 4 Bikila – 6 Lilltösen Launcher. Outs: 10 Episod.

Lopp 11: 4 Karls Helge (Marcus Hultman) – 12 Stand By O.O. – 1 Blossom Ima. Outs: 6 Olivia All Over.

Lopp 3 V5-1

RANKING: 4 Olivinia (Tomasz Wisniewski) – 3 Blue Money – 6 Glimra Guld. Outs: 1 Vidar Palema.

Olivinia är obesegrad i Örebro, hon vann på banan i slutet av juni från dödens på ett rejält vis via 1.14,6 sista 800 meterna. Bra med spår mitt bakom bilen, given tipsetta för oss! Blue Money har två lopp i kroppen, dessa har säkert varit nyttiga för sexåringen. Körs av Per Nilsson som vi håller som den vassaste kusken i loppet. Glimra Guld hängde med bra bakom den nyblivne V75-vinnaren Bon Ego senast i Gävle. Stoet jagar årets första seger och är startsnabb så Magnus S Karlsson som kör henne för första gången skickar nog maximalt från början.

Lopp 4 V5-2

RANKING: 12 Likeitalot (Per Nilsson) – 5 Towbar – 4 One Direction. Outs: 8 Mightiness.

Likeitalot hade en fin säsong som treåring, men i år har det gått trögare. Hästen är van helt andra konkurrenter än hon möter denna gång, tippas i ett öppet lopp trots spåret. Towbar har två segrar i karriären, bägge från spets. Fyraåringen har inte startat på två månader och kan vara i behov av lopp i kroppen, men hävdar sig normalt fint i detta sällskap. One Direction har passande förutsättningar då han är startsnabb och trivs bäst i ledningen (2 av 3) från den positionen. Mightiness har gjort det klart godkänt på slutet och går ner i klass, kan överraska trots spåret.

Lopp 5 V5-3

RANKING: 7 Colonello (Belinda Lindberg) – 8 Guiseppe Boko – 11 Yaganashi. Outs: 6 Spotlite Son M.L.

Colonello möter i första hand sig själv, är hemmahästen på humör bör han vinna detta race lätt. Hästen har sex segrar i Örebro och växer markant när han känner att han rår på sina motståndare. Belinda Lindberg känner hästen väl, vi spikar! Guiseppe Boko jagar årets första seger, var tvåa senast bakom guldhästen Order To Fly. Hemmahästen besegrade kapabla duon Felix V.M och Hope Of Joy sist och denna gång får han Johan ”Nille” Nilsson bakom sig för första gången. Yaganashi har lopp i kroppen, kan tidigt sitta bra på det från springspår. Spotlite Son M.L. är kapabel, men har inte startat sedan maj och kan vara i behov av tempo i kroppen.

Lopp 6 V5-4

RANKING: 7 Grinnebys Orion (Jan Wickström) – 10 Chipen Boy – 1 Tracks. Outs: 12 Cinnamon Prince.

Grinnebys Orion möter lämplig omgivning, trivs bäst i spets och har 4 av 8 från front. Tränaren Jan Wickström har vunnit med hästen och lär göra vad som går för att tidigt nå ledningen med åttaåringen. Chipen Boy jagar årets första seger, men lite klaff under vägen kan hemmahästen vinna. Tracks kan få loppet och är ett givet streck på kupongen. Cinnamon Prince står på tur för seger, men känns bortlottad den här gången.

Lopp 7 V5-5

RANKING: 1 Chandon D.K. (Jeanette Holmskov) – 8 Hunter Mahan – 7 Hotter Than Hell. Outs: 5 Harley Zon.

Chandon D.K. gör en mycket intressant debut i ny regi. Muscle Hill-avkomman har varit hos Jimmi Ehlers sedan mitten av augusti, detta är fältets bästa häst tror vi men spåret kan bli en fälla. Hunter Mahan har form, men vinner inte lopp på beställning. Andreas Andersson har form för dagen och duon ska passas tidigt. Hotter Than Hell ser ut som en stjärna, men lever inte alltid upp till sitt utseende. Intressant med första Marcus Hultman. Harley Zon hade ett fint fjolår med fyra segrar. Tre lopp i kroppen, körs av ordinarie kusk vilket är ett plus i dessa sammanhang. Loppets outsider!

V5-förslaget

V5-1: 3 Blue Money, 4 Olivinia, 6 Glimra Guld. (Res: 1,10)

V5-2: 2 Enzo Boe, 3 Jas Ribb, 4 One Direction, 5 Towbar, 6 Notre Dame Broline, 7 Gateruds Kashmir, 8 Mightiness, 9 Lucky Nellie, 10 Gondul, 12 Likeitalot. (Res: 1,11)

V5-3: 7 Colonello. (Res: 8,11)

V5-4: 1 Tracks, 7 Grinnebys Orion, 10 Chipen Boy. (Res: 12,9)

V5-5: 1 Chandon D.K. 5 Harley Zon, 7 Hotter Than Hell, 8 Hunter Mahan. (Res: 9,10)

Kostnad: 360 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 7 Grinnebys Orion. (Res: 10,1)

V4-2: 1 Chandon D.K. 5 Harley Zon, 7 Hotter Than Hell, 8 Hunter Mahan, 9 Ester Joy. (Res: 10,6)

V4-3: 1 Adonis Rich, 2 Viktorias Secret, 4 Diamanti, 5 Kronbruden T.J. 6 Joyful Step, 9 Leo Sånna, 11 Listas Snövit. (Res: 7,8)

V4-4: 2 Johnny Star, 8 Made No Fear, 12 Corleone. (Res: 9,5)

Kostnad: 210 kronor.

Spiken

Colonello (V5-3) är hästen i loppet helt klart. Maharajah-avkomman växer markant när han känner att han har övertag på sina konkurrenter. Hemmahästen trivs ypperligt i Örebro där han tagit sex av karriärens åtta segrar. Belinda Lindberg känner hästen väl och vi utser duon till omgångens sundaste spikförslag!

Rysaren

Harley Zon (V5-5) hade ett mycket fint fjolår med fyra segrar. Hästen har bara gjort tre lopp i år, alla nu på höstkanten. Med dessa lopp i kroppen och från spår mitt bakom bilen tycker vi sjuåringen är en rolig rysare. Körs av ordinarie kusk vilket får ses som ett stort plus i dessa sammanhang.

Liret

Olivinia (lopp 3) vann i Örebro i slutet av juni och gjorde det från dödens. Bra med spår mitt bakom bilen, det borgar för en fin resa. Körs av sin tränare och segerchansen ska vara god oavsett löpningsförlopp. Vi lirar 200 kronor vinnare på stoet.

Mårten Eriksson