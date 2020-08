Här är expertens travtips inför torsdagens trav i Örebro: ”Hästen stressar lätt upp sig och felar”

Tips övriga lopp

Lopp 1: 5 Opal Sjöhammar (Per Lennartsson) – 2 Islay Mist Sisu – 1 Valrhona Wibb. Outs: 3 Come On Eileen.

Lopp 2: 7 Erv Zet (Daniel Redén) – 5 Chess Lane – 4 Global Behindnoone. Outs: 6 Ninepoints Coolman.

Lopp 3: 1 Beacon Kronos (Per Lennartsson) – 4 Sahara Jaeburn – 9 J.J.Stitch. Outs: 7 Horizon du Gers.

Lopp 10: 6 G.K.Trixy (Jennifer Persson) – 7 Jasmin Band – 10 Radagast. Outs: 2 Dooley´s U.N.G.

Lopp 11: 1 Cosmic Photo (Robert Bergh) - 9 United Broline – 2 Fly K.Bridge. Outs: 8

Tiara C.D.

Lopp 4 V64-1

RANKING: 8 Svecak Palema (Linus Svensson) – 9 Havana Boko – 13 Mahjong. Outs: 4 Le Mare.

Svecak Palema försökte kvala in till Derbystoet i sin förra start, men det blev för tufft. Hästen har tagit det loppet på ett bra vis säger Linus Svensson, hon står perfekt inne i loppet och är van tuff konkurrens. Sund tipsetta trots att hon möter äldre hästar. Havana Boko har toppform och har haft en fin säsong, vi minns när hon plockade ner Chris Crystal på Boda i början av juli trots en resa i dödens på henne. Trivs med Ulf Ohlsson (2 av 4) och är första utmanare till vår vinnare. Mahjong har gjort tre starter hos Bergh och varit klart godkänd i dessa. Springspår borgar för en fin resa och vi blir inte förvånade om hon tar årets första triumf. Le Mare vann senast och detta är spetsbudet i loppet med startsnabbe Micke J Andersson, kan spåra runt om.

Lopp 5 V64-2

RANKING: 2 Mahiki Beach (André Eklundh) – 4 Xanthis Fortune – 3 Keepsake Boko. Outs: 7 Xanthis Fantasy.

Mahiki Beach har inlett sin karriär på bästa vis, senast vann hon lätt via 1.12,8 sista 800 meterna och visade att bilstart inte är några problem. Perfekt med spår två därifrån kan André Eklundh välja upplägg som han önskar i detta lilla fält. Given tipsetta! Xanthis Fortune forcerades till ledningen vid segern på Fornaboda i början av augusti, vann sedan plättlätt och glänste. Anmäld barfota bak den här gången som vid segern (skor senast) och kuskvalet av Anders Eriksson gillas. Detta kan vara ledarinnan av loppet, från spets ska Bold Eagle-avkomman besegras. Keepsake Boko tog karriärens första seger senast från ledningen på Solvalla, men det var ett billigt lopp ska påpekas. Gör bildebut och läget blev optimalt, tidigt bud med Björn Goop. Xanthis Fantasy körde Per Lennartsson perfekt med senast, hästen travade 1.12,8 sista 800 meterna bakom fina Beware Kronos. Jagar karriärens första seger, loppets outsider!

Lopp 6 V64-3

RANKING: 4 M.T.Likeable (Stefan Gustafsson) – 2 Skall Ha – 5 Jullan Palema. Outs: 3 Dreamlover G.D.

M.T.Likeable får tipsettan lite på chans i ett öppet lopp. Stoet kan öppna fort bakom startbilen och trivs ypperligt i ledningen, tre av karriärens fem segrar är tagna från den positionen. Skall Ha jagar också ledningen och Ehlers kan inte klaga på startspåret. Åttaåringen vann lätt från spets i sin senast start i billig omgivning via 1.13,8 sista 800 meterna. Jullan Palema gick hela vägen hem senast i minicomebacken och lär vara framflyttad med tempo i kroppen. Inte helt enkel att lura först, bara två segrar i karriären men körs av en duktig kusk och läget går inte att klaga på. Dreamlover G.D. är nog hästen i loppet, men räcker det med ett lopp i år för att vinna detta lopp? Micke Lindblom anser vi vara bästa kusken i loppet i alla fall.

Lopp 7 V64-4

RANKING: 7 Spectacular (Björn Goop) – 13 Myrsjös Tornado – 6 Estelle Avenue. Outs: 5 Digital Pen.

Spectacular möter sig själv det är vi övertygade om… Hästen stressar lätt upp sig och felar, är inte trygg i sig själv än säger man från stall Goop. Sist skötte han sig från just spår sju bakom startbilen och var duktig som trea. Björn Goop lär främst inrikta sig på att köra felfritt, lyckas han med det blir vi förvånade om inte fyraåringen vinner detta. Vi singlar, men detta är inget pålitligt kort det medger vi. Myrsjös Tornado har gjort bort sig med galopp i årets samtliga fyra starter. Travade 1.15/2 600 meter senast efter startgalopp, fartfylld och kapabel men är inte att lita på. Estelle Avenue är startsnabb och Magnus Jakobsson jagar nog spets med henne. Två segrar i karriären, bägge från ledningen. Möter hingstar denna gång påpekar vi. Digital Pen är också kapabel med galoppbenägen som flera i detta lopp. Outsider!

Lopp 8 V64-5

RANKING: 6 In Line Tooma (Carl Johan Jepson) – 2 Fleet Admiral – 1 Waikiki Silvio. Outs: 3 Havbergs Knight.

In Line Tooma var jättefavorit i torsdags med felade då oväntat från spår ett. Bättre med spår sex och hästen är ju erkänt startsnabb och lär spetsa. Alla tio segrar i karriären är tagna från ledningen och åttaåringen trivs över kort distans och med Jepson (2 av 6). Naturlig tipsetta, men han har inte sin bästa bit till slut påminner vi om. Fleet Admiral är en bättre häst än tipsettan, men sliter med sin aktion. Debut över kort distans, tveksamt om sprinterdistans är någon fördel för femåringen. Per Lennartsson upp för första gången gillar vi, Per kör i ett härligt flyt för dagen och har fina körhänder så han bör passa utmärkt bakom Muscle Hill-avkomman. Waikiki Silvio hade ett bakom bilen näst senast, fick då tredje in luckan kom runt slutsvängen och Goophästen spurtade till säker seger i tuff omgivning. Har ingen seger på fyra starter över kort distans, behöver flyt för att vinna detta race.

Lopp 9 V64-6

RANKING: 3 Get Ready On Tour (Ulf Ohlsson) – 9 Young King – 4 Leonas Sami. Outs: 1 Tiger Journey.

Get Ready On Tour vann plättlätt från ledningen i första starten för Stenströmer senast just i Örebro via 1.11,2 sista 800 meterna. Sexåringen är väldigt effektiv i spets (5 av 6) och Ulf Ohlsson är alltid sugen på ledningen så taktiken är given. Medeldistans den här gången, det är inget minus för denne segervane sexåring. God segerchans! Young King är jämnheten själv och denna gång är hästen anmäld med bike och barfota runt om vilket är mycket spännande. Bra startrygg bakom kvicke Pastorn borgar för en fin resa. Leonas Sami har vunnit V75 i år, men har inte startat sedan maj och är anmäld med vanlig vagn och skor, det tyder på att ett snällt upplägg är att vänta och att hästen inte är vässad för denna uppgift. Tiger Journey har inte heller startat sedan maj, tappar ettan längst upp i raden så det är nog mer påställt på honom kontra Leonas Sami. Står hårt inne i loppet, alla segrar i karriären är tagna från spets och vi tror inte Jorma Kontio som kör lyckas svara upp Get Ready On Tour. Främst ett platsbud.

V64-förslaget

V64-1: 4 Le Mare, 8 Svecak Palema, 9 Havana Boko, 10 Chris Crystal, 11 Misirlou, 13 Mahjong. (Res: 5,3)

V64-2: 2 Mahiki Beach, 3 Keepsake Boko, 4 Xanthis Fortune. (Res: 7,8)

V64-3: 2 Skall Ha, 3 Dreamlover G.D. 4 M.T.Likeable, 5 Jullan Palema, 10 Cocktail Abb, 11 Addiction. (Res: 7,6)

V64-4: 7 Spectacular. (Res: 13,6)

V64-5: 1 Waikiki Silvio, 2 Fleet Admiral, 6 In Line Tooma. (Res: 3,5)

V64-6: 3 Get Ready On Tour, 9 Young King. (Res: 4,1)

Kostnad: 648 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 2 Skall Ha, 3 Dreamlover G.D. 4 M.T.Likeable, 5 Jullan Palema, 10 Cocktail Abb, 11 Addiction. (Res: 7,6)

V4-2: 7 Spectacular. (Res: 13,6)

V4-3: 1 Waikiki Silvio, 2 Fleet Admiral, 6 In Line Tooma. (Res: 3,5)

V4-4: 1 Tiger Journey, 3 Get Ready On Tour, 4 Leonas Sami, 9 Young King, 10 Maximus M.M. (Res: 2,11)

Kostnad: 180 kronor.

Spiken

Spectacular (V64-4) är väldigt kapabel men är inte helt att lita på. Han fungerade bra från aktuellt spår senast på Åby och travade felfritt. Fyraåringen möter ett gäng som han normalt ska besegra, är bäst i loppet helt klart, men kan galoppera det är vi medvetna om. Vi tar en rå och hoppas han sköter sig, alltid skönt att spika Goop.

Rysaren

Young King (V64-6) är jämn och säker och har en passande startrygg bakom Pastorn som är snabb ut. Femåringen är anmäld barfota runt om och med jänkarvagn, Per Lennartsson växlar inte upp allt för ofta så när han maxar är det aktuellt. Hästen är obesegrad i Örebro, slår ändringarna väl ut kan han skrälla i V64-avslutningen.

Liret

Mahiki Beach (lopp 5) vann lätt via 1.12,8 sista 800 meterna senast och besegrade Livenletdiefor´em, kommer från ett stall i form och vann spårlotten i loppet. Gynnas av litet fält och spår två bakom bilen är optimalt därifrån kan André Eklundh välja upplägg som han önskar. Vi lirar 200 kronor vinnare på Chocolatier-avkomman som kan vinna från olika positioner och ta tredje raka.

Mårten Eriksson