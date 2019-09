Här är föreningarna som får egna hjärtstartare: "Toppen om alla idrottsanläggningar har det här"

- Det är toppen om alla idrottsanläggningar har det här. Vi känner ett engagemang för bygden, säger Agneta Wiktorsson, vice vd i Lekebergs sparbank.

Johan Bååk från Anticimex höll under onsdagen i trådarna för en utbildning i hjärt- och lungräddning i Fjugesta samt hur man ska hantera de hjärtstartare som sedan kommer att placeras ut.

Ett par representanter från varje förening var med. De kan sedan ska föra kunskapen vidare till sina respektive föreningar.

De flesta som var på plats i sparbankens lokaler hade tidigare gått utbildning i hjärt- och lungräddning.

- Men det gör inget för det ändras med jämna mellanrum då forskningen tar fram det som är bäst, förklarar Johan Bååk.

Upprinnelsen till att idrottsföreningarna är med var att Wivianne Högman, ordförande i Mullhyttans bygdeförening, inför Mullhyttemarken i juli, frågade om banken ville hjälpa till med en hjärtstartare.

Agneta Wiktorsson tände på idén men tyckte samtidigt att det var ännu bättre att alla idrottsföreningar i bygden fick varsin.

- Det här är ju fantastiskt bra, säger Wivianne Högman.

Hjärtstartare eller defibrillator

Kan med hjälp av en elchock kan bryta det elektriska kaos som hjärtat befinner sig i de första minuterna då man drabbas av ett hjärtstopp.

Föreningarna som får dem är: Lekebergs IF, Fjugesta IF, Gropens IF, Vintrosa IS, Latorps IF och Garphyttans IF samt Mullhyttans IF och Mullhyttans bygdeförening som delar på en hjärtstartare.

Lekebergs sparbank har ett 5-årigt avtal med Anticimex som sätter ut och underhåller utrustningen. De kommer även att utbilda föreningarna.

Avtalet kostar cirka 140 000 kronor.